Жена - работница шеста и пилона: Королева выдала своего сына за "выгодную" партию

Предательница Украины Наташа Королева, которая родилась в Киеве, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает войну в родной стране, выдала своего сына за российскую стриптизершу.
Об этом написал пропагандистский телеграмм-канал "Светский хроник". На видео довольная Королева в перьях сообщила, что в свою собственную годовщину свадьбы со стриптизером-Тарзаном, женится ее собственных сын Архип.
"21 августа — 21 год совместной жизни. В Год семьи мы передаем эстафету нашим детям Мелиссе и Архипу. Дата хорошая, мы ярко прожили!" — сказала Королева.
Открытым остался вопрос, вставили ли молодой невесте зубы, которых у нее не было до этого.
На видео - новая партия сына путинистки:
Кто такая Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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