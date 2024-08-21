Жена - работница шеста и пилона: Королева выдала своего сына за "выгодную" партию

В семье путинистки Наташи Королевой теперь на одного стрипитизера стало больше.

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В семье путинистки Королевой на одного стриптизера стало больше / Коллаж Главред, скриншот

Предательница Украины Наташа Королева, которая родилась в Киеве, но живет в стране-террористе РФ и поддерживает войну в родной стране, выдала своего сына за российскую стриптизершу.

Об этом написал пропагандистский телеграмм-канал "Светский хроник". На видео довольная Королева в перьях сообщила, что в свою собственную годовщину свадьбы со стриптизером-Тарзаном, женится ее собственных сын Архип.

"21 августа — 21 год совместной жизни. В Год семьи мы передаем эстафету нашим детям Мелиссе и Архипу. Дата хорошая, мы ярко прожили!" — сказала Королева.

видео дня

Путинистка Королева обзавелась невесткой-стриптизершей / Скриншот видео

Открытым остался вопрос, вставили ли молодой невесте зубы, которых у нее не было до этого.

Путинистка Королева обзавелась невесткой-стриптизершей / Скриншот видео

Путинистка Королева обзавелась невесткой-стриптизершей / Скриншот видео

На видео - новая партия сына путинистки:

У Королевой женился сын / Скриншот видео

Кто такая Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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