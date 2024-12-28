Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Кратко:
- Жена Игоря Николаева отправилась в другую страну
- Певица не прокомментировала свой поступок
Российская певица Юлия Проскурякова, которая состоит в браке с Игорем Николаевым, покинула страну-террориста РФ.
Отметим, Юлия и Игорь молчат о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.
Как рассказала певица в своих соцсетях, сейчас она находится в Дубае и даже показала апартаменты, в которых поселилась.
Кстати, пока певица никак не прокомментировала причину отъезда страны-оккупанта и не рассказала взяла ли с собой дочь.
Игорь Николаев - последние новости по теме
Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.
А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.
Вас может заинтересовать:
Кто такой Игорь Николаев?
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред