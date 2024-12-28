Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

Юлия Проскурякова не скрыла свой поступок.

https://stars.glavred.info/zhena-molchuna-igorya-nikolaeva-srochno-pokinula-rf-podrobnosti-10625933.html Ссылка скопирована

Юлия Проскурякова улетела в ОАЭ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Кратко:

Жена Игоря Николаева отправилась в другую страну

Певица не прокомментировала свой поступок

Российская певица Юлия Проскурякова, которая состоит в браке с Игорем Николаевым, покинула страну-террориста РФ.

Отметим, Юлия и Игорь молчат о страшном террористическом вторжении РФ в Украину.

видео дня

Как рассказала певица в своих соцсетях, сейчас она находится в Дубае и даже показала апартаменты, в которых поселилась.

Кстати, пока певица никак не прокомментировала причину отъезда страны-оккупанта и не рассказала взяла ли с собой дочь.

Юлия Проскурякова в Дубае / фото: скрин instagram.com, Юлия Проскурякова

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред