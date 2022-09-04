Заворотнюк призналась, кто ее жених: "Во всех самых сложных ситуациях был рядом"

Анна Заворотнюк рассказала, где и когда познакомилась с женихом / instagram.com/anna_zavorotnyuk

26-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна с детства привыкла быть объектом всеобщего внимания и прессы. Популярность, а затем и болезнь матери, громкий развод родителей - все это вынуждает девушку строго ограничивать информацию обо всем, что касается ее личной жизни.

Несмотря на то, что на ее странице в Instagram она выкладывает достаточно откровенные снимки, балансирующие на грани приличия, свою душу Заворотнюк-младшая обнажать не спешит.

Тем не менее блогерка перестала скрывать - она действительно состоит в длительных и весьма счастливых отношениях. Недавно, общаясь с поклонникам, она рассказала, что знает своего возлюбленного уже много лет. Они учились вместе в университете, познакомились на первом курсе и с тех пор неразлучны.

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"Мы вместе с первого курса, очень много что прошли вместе, и он во всех самых сложных ситуациях был рядом, помогал во всем. Я это очень ценю в людях", - рассказала Анна.

Анна Заворотнюк рассказала, где и когда познакомилась с женихом / instagram.com/anna_zavorotnyuk

Ранее экс-солистка группы ВиаГра, а также вторая супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редким фото старшего сына, которого она родила от певца.

Также 24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая сыграла тайную свадьбу в Ливане по мусульманским обычаям.

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