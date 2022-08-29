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Дочь Заворотнюк показала "запрещенное" видео из дома

29 августа 2022, 19:59

Девушка показала кадры с празднования домашнего дня рождения.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочь тяжелобольной раком Анастасии Заворотнюк Анна, поделилась кадрами из дома. Как известно, модель строго оберегает подробности личной жизни, так как старается сохранить в тайне состояние и внешний вид больной актрисы.

Поводом для эксклюзивных кадров стал день рождения матери актрисы и бабушки Анны Заворотнюк. Девушка подготовила торт и свечи, которые бабушка с удовольствием задула.

Видео дня

На фото попали кадры из дома актрисы, которые так тщательно оберегает семья Заворотнюк.

Дочь Заворотнюк показала 'запрещенное' видео из дома

Анна также написала пожелание для своей бабушки, на которую, к слову, очень похожа и сама актриса.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк, которая прославилась благодаря своей роли в ситкоме "Моя прекрасная няня" уже третий год борется с раком головного мозга.

В последний раз она была на открытии ювелирного салона в Армении.

"5 апреля 2019 года на открытии ереванского ювелирного бутика, обычно веселая и улыбчивая актриса была не похожа сама на себя. Она выглядела очень задумчивой и грустной. Все, кто видел ее появление в бутике, уверены, что уже тогда Заворотнюк знала о своем тяжелейшем диагнозе", - пишут РосСМИ.

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Анастасия Заворотнюк
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