Дочь Заворотнюк показала 'запрещенное' видео из дома

Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочь тяжелобольной раком Анастасии Заворотнюк Анна, поделилась кадрами из дома. Как известно, модель строго оберегает подробности личной жизни, так как старается сохранить в тайне состояние и внешний вид больной актрисы.

Поводом для эксклюзивных кадров стал день рождения матери актрисы и бабушки Анны Заворотнюк. Девушка подготовила торт и свечи, которые бабушка с удовольствием задула.

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На фото попали кадры из дома актрисы, которые так тщательно оберегает семья Заворотнюк.

Анна также написала пожелание для своей бабушки, на которую, к слову, очень похожа и сама актриса.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк, которая прославилась благодаря своей роли в ситкоме "Моя прекрасная няня" уже третий год борется с раком головного мозга.

В последний раз она была на открытии ювелирного салона в Армении.

"5 апреля 2019 года на открытии ереванского ювелирного бутика, обычно веселая и улыбчивая актриса была не похожа сама на себя. Она выглядела очень задумчивой и грустной. Все, кто видел ее появление в бутике, уверены, что уже тогда Заворотнюк знала о своем тяжелейшем диагнозе", - пишут РосСМИ.

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