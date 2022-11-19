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"Залужный и Потапенко": Потап выложил яркое фото с главкомом ВСУ

19 ноября 2022, 09:13

Алексей Потапенко (Потап) неожиданно опубликовал селфи с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Потап, Залужный
Потап выложил яркое фото с главкомом ВСУ / коллаж фото УНИАН

Известный украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) выложил в Сеть фото с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Instagram.

Артист лаконично подписал фото: "Залужный и Потапенко. Откровенный, сильный, справедливый человек! Идем к победе ".

На фото и Потап, и Залужный в гражданской одежде и явно в домашних условиях. Где именно и когда был сделан снимок – остается неясным. Цель своей встречи с главкомом ВСУ Потап также не сообщил.

На фото оба улыбаются, а генерал Залужный даже показал свой фирменный жест – большой палец вверх.

Потап, Залужный

Напомним, ранее Потап утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

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Потап Алексей Потапенко новости шоу бизнеса Валерий Залужный
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