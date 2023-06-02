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"Загорается, когда вхожу в комнату": дочь Уиллиса раскрыла детали о его болезни

Дмитрий Видоменко
2 июня 2023, 20:39 обновлено 2 июня, 20:40
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Дочь Брюса Уиллиса Таллула раскрыла душераздирающие новые подробности об ожесточенной борьбе актера с афазией.
Уиллис, дочь, Деми Мур
Таллула - дочь Брюса Уиллиса от брака с Деми Мур / коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

Таллула, дочь легендарного актера Брюса Уиллиса от брака с актрисой Деми Мур в эссе, написанном для издания Vogue, поделилась новыми деталями о том, как ее отец борется с тяжелой болезнью мозга — афазией.

"Каждый раз, когда я приезжаю к отцу, я делаю тонны фотографий — все, что я вижу, состояние вещей. Я как археолог, ищу сокровища в вещах, на которые раньше не обращала особого внимания. У меня есть все голосовые сообщения от него, сохраненные на жестком диске. Я обнаружила, что пытаюсь задокументировать, создать запись на тот день, когда его не будет рядом, чтобы напомнить мне о нем и о нас. К счастью, слабоумие не повлияло на его подвижность. Он все еще знает, кто я, и загорается, когда я вхожу в комнату. Одно из различий между деменцией и Альцгеймером состоит в том, что, по крайней мере, на ранних стадиях болезни, первая характеризуется нарушениями речи и моторики, тогда как последняя характеризуется потерей памяти. Я постоянно мечусь между настоящим и прошлым, когда говорю о Брюсе: он есть, он был", ‒ написала она.

К слову, у Уиллиса три дочери от брака с Деми Мур — 29-летняя Таллула, 34-летняя Румер и 31-летняя Скаут. В 2009 году Уиллис женился на Эмме Хеминг. У них две дочери — 11-летняя Мэйбл и 9-летняя Эвели.

Уиллис, семья
Брюса Уиллиса поддерживает вся его многочисленная семья / Instagram

Смотрите видео ТСН про Брюса Уиллиса:

Напомним, ранее в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, супруга актера, пытается всячески оберегать его. Она обратилась к папарацци, которые буквально преследуют Уиллиса, с просьбой уважать его приватность, и объяснила, как нужно общаться с людьми с его диагнозом.

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