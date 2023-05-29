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"Герои боевиков - перезаряжаются": Шварценеггер поддержал больного Уиллиса

Дмитрий Видоменко
29 мая 2023, 09:39 обновлено 29 мая, 09:58
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Легендарный актер Арнольд Шварценеггер выразил поддержку не менее легендарному актеру Брюсу Уиллису, оставившему кино из-за тяжелой болезни.
Уиллис, Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер поддержал тяжелобольного коллегу Брюса Уиллиса / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный актер, продюсер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер утверждает ‒ вклад в кино его не менее легендарного коллеги Брюса Уиллиса (который сейчас страдает от тяжелой болезни "афазия") никогда не будет забыт, сообщает портал CinemaBlend.

По словам "Железного Арни", он очень сильно поддерживает "Крепкого орешка".

"Я думаю, что он фантастический. Он был, всегда, на протяжении многих лет, огромно-огромной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить, как великую звезду. И как хорошего человека. Я понимаю, что при его обстоятельствах, с точки зрения здоровья он вынужден был уйти на пенсию. Но вообще, знаете, мы никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков - перезаряжаются", — сказал актер.

Смотрите видео ТСН про Брюса Уиллиса:

Напомним, ранее в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, супруга актера, пытается всячески оберегать его. Она обратилась к папарацци, которые буквально преследуют Уиллиса, с просьбой уважать его приватность, и объяснила, как нужно общаться с людьми с его диагнозом.

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