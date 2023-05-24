"Постараюсь не плакать": жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь

Болезненным для Эммы Хеминг оказалось сходство Брюса и Эвелин, которое проявилось в такое непростое для них время.

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Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательной историей про их младшую дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Год назад американский актер Брюс Уиллис при помощи своих близких сообщил о том, что завершает свою карьеру. Причиной тому была афазия - необратимое нарушение работы мозга, которое оказалось лишь симптомом более страшной болезни - лобно-височной деменции.

Теперь Крепкий орешек и его семья учатся жить с его болезнью, принимать ее и повышать осведомленность окружающих про ее особенности. Жена Уиллиса Эмма Хеминг регулярно сообщает поклонникам о том, как себя чувствует актер, рассказывает полезные факты про деменцию, и делится с поклонниками трогательными историями.

Героиней одного из таких рассказов стала самая младшая из пятерых дочерей Брюса - 9-летняя Эвелин. На своей странице в Instagram Хеминг рассказала, как девочка довела своей трогательной заботой маму до слез.

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"Я расскажу вам историю, и постараюсь не плакать. Потому что когда Эвелин рассказывала мне историю, я была просто лужей", - говорит Эмма. На днях девочка подошла к маме и спросила, знает ли она, что люди с деменцией часто страдают от сильного обезвоживания. Эмма удивилась, откуда у дочери такие познания, на что Эвелин ответила, что у нее было свободное время, и она решила поискать в интернете забавные факты про деменцию. "Она действительно дочь своего отца, потому что эти двое любят случайные факты", - воскликнула жена Уиллиса.

Она поблагодарила дочь за заботу, и пообещала ей, что будет следить за тем, чтобы у Брюса всегда была бутылка воды под рукой. Также Хеминг подчеркнула, что лучшая забота для людей с деменцией - не оставаться равнодушными к болезни и изучать ее, чтобы знать, как поддержать близких.

Отметим, что в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, супруга актера, пытается всячески оберегать его. Она обратилась к папарацци, которые буквально преследуют Уиллиса, с просьбой уважать его приватность, и объяснила, как нужно общаться с людьми с его диагнозом.

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