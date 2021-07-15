"Загнали в аут": Даша Квиткова назвала имя сына и насмешила его новым костюмчиком

Даша Квиткова / Instagram

Жена Холостяка 2019 Никиты Добрынина Даша Квиткова рассекретила имя новорожденного сына и показала его в милых нарядах и с открытым лицом.

Вопреки традициям почти всех звезд шоубизнеса в мире, Даша и Никита не стали скрывать лицо ребенка.

Квиткова в своем Instagram показала крошечного сына у себя на руках в милом костюме-боди.

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын", - подписалась она, рассекретив имя малыша.

Одной из первых среди поздравителей была победительница Холостяка 2021 - Анна Богдан: "Поздравляю от всей души с рождением маленького чуда и самой большой радости. Пусть ангел кроху всегда оберегает, пусть путь ребёнка будет светлым и добрым. Желаю крепкого здоровья семье и благополучия, неугасаемого счастья и любви."

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"Чудесные. Увлекательное путешествие началось. Пусть оно будет таким, каким вы его все вместе чувствуете" - пишет Узелкова Марина.

"Класс, отличное имя , у нас тоже Лев", "Ви зараз багатьох загнали в аут. Як це виставити фото малюка без смайлика на личку. Щастя вам", - пишут поклонники.

Напомним, что Даша Квиткова начла рожать в ночь на 13 июля. Днем она сообщила, что у них появился мальчик после почти 6 часов родов.

14 июля Даша Квиткова подробно рассказала, как у нее в 23-00 12 июля отошли воды, и они срочно поехали в роддом.

Никита Добрынин и Даша Квиткова - участники проекта Холостяк 9. Они не только счастливо завершили шоу, но и создали настоящие крепкие отношения.

В мае 2020 года они зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 31 августа 2020 года они отпраздновали 2 года отношений.