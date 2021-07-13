Даша Квиткова родила сына и показала трогательное фото из роддома

Победительница Холостяка 2019 Даша Квиткова ночью на 13 июля родила сына и показала фото.
Украинская блогерша и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова заявила, что у нее наконец-то начались роды - почти в тот срок, что предсказывали врачи.
Вечером 12 июля они с мужем отправили в роддом, так как у нее отошли воды
О начале родов она написала в 10 утра 13 июля. А уже в 13-30- показала сына.
"У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни (Заметку сделала вчера в 23:00 ночи, когда мы выехали из дому)", - написала она.
"Сегодня наши сердца родились заново. В 9:51 утра появился на свет наш сын. 3.76056. Яна, спасибо, что была рядом все это время. Ты не только запечатлела эти прекрасные моменты, но и была большой поддержкой. p.s. мамы, мы герои", - написала она.
Беременность и роды Даши Квитковой - подробности
- Девушка призналась, что врач планировал роды на 13 июля.
- Весной Даша показала, как муж подарил ей Мерседес-внедорожник.
- Во время беременности пара устроила переезд в новое жилье и успела полностью оборудовать его до родов.
- Зимой 2021 года Даша Квиткова призналась, что переболела коронавирусом во время беременности.
- В середине января Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили, что ждут ребенка. Они рассекретили, что у них будет мальчик после первого УЗИ-обследования.
- Никита Добрынин и Даша Квиткова - участники проекта Холостяк 9. Они не только счастливо завершили шоу, но и создали настоящие крепкие отношения.
- В мае 2020 года они зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 31 августа 2020 года они отпраздновали 2 года отношений.