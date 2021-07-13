Даша Квиткова родила сына и показала трогательное фото из роддома

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova/

Украинская блогерша и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова заявила, что у нее наконец-то начались роды - почти в тот срок, что предсказывали врачи.

Вечером 12 июля они с мужем отправили в роддом, так как у нее отошли воды

О начале родов она написала в 10 утра 13 июля. А уже в 13-30- показала сына.

"У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни (Заметку сделала вчера в 23:00 ночи, когда мы выехали из дому)", - написала она.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova/

"Сегодня наши сердца родились заново. В 9:51 утра появился на свет наш сын. 3.76056. Яна, спасибо, что была рядом все это время. Ты не только запечатлела эти прекрасные моменты, но и была большой поддержкой. p.s. мамы, мы герои", - написала она.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova/

Даша Квиткова и Никита Добрынин / instagram.com/kvittkova/

Беременность и роды Даши Квитковой - подробности