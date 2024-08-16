Зачем отравили Мэттью Пэрри: в США назвали подозревамых

Власти арестовали лиц, в том числе двух врачей и личного помощника актера, во время утренней операции в четверг.

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Мэттью Перри умер от передозировки/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пяти людям предъявлены федеральные обвинения в связи со смертью звезды "Друзей" Мэтью Перри от "острого воздействия кетамина".

По данным Page Six, власти арестовали лиц, в том числе двух врачей и личного помощника актера, во время утренней операции в четверг.

"Эти обвиняемые воспользовались проблемами наркозависимости Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что делают неправильно. Они знали, что то, что они делали, подвергало мистера Перри большой опасности, но все равно сделали это. В конце концов, эти обвиняемые были больше заинтересованы в получении прибыли от Перри, чем в заботе о его благополучии", — заявил во время пресс-конференции прокурор США Мартин Эстрада.

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Кто такой Мэттью Перри? Мэттью Перри - американо-канадский актер. Наиболее известен ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале "Друзья". За год до смерти выпустил автобиографию под названием "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", которая моментально стала бестселлером. Умер 28 октября 2023 года. Тело актера было обнаружено в джакузи его собственного дома. Причиной смерти Перри назвали утопление в результате ишемической болезни сердца и острого воздействия кетамина. С конца девяностых страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Согласно обвинительному заключению, полученному газетой New York Times, среди арестованных были Джасвин Сангха, которую прокуратура называет "Королевой кетамина", и врач центра неотложной помощи Сальвадор Пласенсиа.

Смерть Мэтью Перри - что известно

Сначала смерть актера признали несчастным случаем без признаков насилия. Полиция Лос-Анджелеса решила прекратить расследование в январе 2024 года. Однако в мае правоохранители начали сотрудничать с федеральными органами, чтобы выяснить происхождение кетамина, который употреблял Перри, и причину его высокого содержания в организме.

Известно, что актер проходил курс инфузионной терапии кетамином для лечения депрессии и тревожности, однако последний сеанс был более чем за неделю до его смерти. Судмедэксперт подчеркнул, что уровень кетамина в организме Перри не мог быть результатом терапии, учитывая короткий период полураспада этого препарата.

Актер часто рассказывал о своей борьбе с зависимостью, в частности, о том, что не помнит трех лет своей жизни во время съемок в "Друзьях", и что потратил более 9 миллионов долларов на лечение. В 2022 году он издал автобиографию "Друзья, любовницы и одна большая ужасная вещь", где поделился своим опытом борьбы с алкоголем и зависимостью от обезболивающих препаратов.

Бывшая подруга Мэттью Перри считает, что незадолго до смерти актер сорвался и снова начал употреблять наркотики.

Как сообщал Главред, последнее фото Мэттью Перри стало зловещим предвестником его внезапной смерти. Он поделился снимком, где отдыхает в джакузи - именно там, где его найдут мертвым через несколько дней.

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