УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Зачем отравили Мэттью Пэрри: в США назвали подозревамых

Алена Кюпели
16 августа 2024, 23:56
36
Власти арестовали лиц, в том числе двух врачей и личного помощника актера, во время утренней операции в четверг.
Мэттью Перри
Мэттью Перри умер от передозировки/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пяти людям предъявлены федеральные обвинения в связи со смертью звезды "Друзей" Мэтью Перри от "острого воздействия кетамина".

По данным Page Six, власти арестовали лиц, в том числе двух врачей и личного помощника актера, во время утренней операции в четверг.

"Эти обвиняемые воспользовались проблемами наркозависимости Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что делают неправильно. Они знали, что то, что они делали, подвергало мистера Перри большой опасности, но все равно сделали это. В конце концов, эти обвиняемые были больше заинтересованы в получении прибыли от Перри, чем в заботе о его благополучии", — заявил во время пресс-конференции прокурор США Мартин Эстрада.

видео дня

Кто такой Мэттью Перри?

Мэттью Перри - американо-канадский актер. Наиболее известен ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале "Друзья". За год до смерти выпустил автобиографию под названием "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь", которая моментально стала бестселлером. Умер 28 октября 2023 года. Тело актера было обнаружено в джакузи его собственного дома. Причиной смерти Перри назвали утопление в результате ишемической болезни сердца и острого воздействия кетамина. С конца девяностых страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Согласно обвинительному заключению, полученному газетой New York Times, среди арестованных были Джасвин Сангха, которую прокуратура называет "Королевой кетамина", и врач центра неотложной помощи Сальвадор Пласенсиа.

Смерть Мэтью Перри - что известно

Сначала смерть актера признали несчастным случаем без признаков насилия. Полиция Лос-Анджелеса решила прекратить расследование в январе 2024 года. Однако в мае правоохранители начали сотрудничать с федеральными органами, чтобы выяснить происхождение кетамина, который употреблял Перри, и причину его высокого содержания в организме.

Известно, что актер проходил курс инфузионной терапии кетамином для лечения депрессии и тревожности, однако последний сеанс был более чем за неделю до его смерти. Судмедэксперт подчеркнул, что уровень кетамина в организме Перри не мог быть результатом терапии, учитывая короткий период полураспада этого препарата.

Актер часто рассказывал о своей борьбе с зависимостью, в частности, о том, что не помнит трех лет своей жизни во время съемок в "Друзьях", и что потратил более 9 миллионов долларов на лечение. В 2022 году он издал автобиографию "Друзья, любовницы и одна большая ужасная вещь", где поделился своим опытом борьбы с алкоголем и зависимостью от обезболивающих препаратов.

Бывшая подруга Мэттью Перри считает, что незадолго до смерти актер сорвался и снова начал употреблять наркотики.

Как сообщал Главред, последнее фото Мэттью Перри стало зловещим предвестником его внезапной смерти. Он поделился снимком, где отдыхает в джакузи - именно там, где его найдут мертвым через несколько дней.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мэттью Перри новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

00:47 Украина
РФ может готовить ядерную провокацию: в МИД отреагировали на волну "безумной лжи"

РФ может готовить ядерную провокацию: в МИД отреагировали на волну "безумной лжи"

00:03 Украина
Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно

Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно

22:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин 3510

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог 2829

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление 2725

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов 2342

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов

Последние новости

01:30

Пик наступления не пройден: боец ВСУ намекнул на новые цели после Курщины

00:47

Россияне отрезали голову бойцу ВСУ: Лубинец отреагировал на бесчеловечное зверство

00:28

"Жирно живете": жену Решетника захейтили за радостные пляски на концерте Адель

00:09

Нежности Гарри и Меган попали на фото

00:03

РФ может готовить ядерную провокацию: в МИД отреагировали на волну "безумной лжи"

Россия войной Курскую область не вернет, Путина ждет цугцванг с мобилизацией – ГельманРоссия войной Курскую область не вернет, Путина ждет цугцванг с мобилизацией – Гельман
16 августа, пятница
23:56

Зачем отравили Мэттью Пэрри: в США назвали подозревамых

23:37

Плюс одна мечта: Инна Мирошниченко похвасталась новым образом дочери

23:01

В оккупированном Крыму неспокойно: Керчь трясет от серии мощных взрывов

22:13

Украина потеряла истребитель МиГ-29: что известно

Реклама
21:32

АМКУ должен знать, что цементный монополист CRH не ушел с российского рынка, - лидер ЅаѵеФОП

21:26

У россиян - проблемы: в минобороны Эстонии оценили, пойдет ли РФ в контратаку на Курщине

21:07

В Курской области бойцы ВСУ уничтожили колонну кадыровцев – The Economist

20:13

"Замечательный результат": Гельман сказал, чем закончится операция на КурщинеВидео

20:02

ВСУ продвигаются в Курской области: Сырский рассказал детали наступления

19:26

"Мисс Украина" Апанасенко родила первенца и показала фото

19:25

РФ нужно 100 000 штыков, чтобы остановить ВСУ: военный о боях на Курщине

19:10

Нужно ли помогать россиянам?мнение

19:01

"Котел" для 700 бойцов РФ: в Курской области взорван важный мост – детали удараФото

18:22

В Украину идет вторая волна адской жары: где ударит +37 градусов

18:16

Путин решением по Курской области подчинил армию и ФСБ: поможет ли это КремлюВидео

Реклама
17:53

Из старого бомбардировщика в шикарный дом: фермер удивил реставрацией

17:47

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление

17:46

В Беларуси завели дело на комика, который пошутил про Лукашенко

17:23

Россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда: в ГВА раскрыли критическую ситуацию

17:17

ВСУ прорвались на 40 км в Курской области: войска РФ сделали ответный шаг

17:00

Здесь творил чудеса Иисус: археологи нашли остатки древнего храма

16:46

На территории Курской области могут создать новую республику: прогноз ГельманаВидео

16:30

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог

16:19

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин

16:04

ВСУ обхитрили армию Путина, но есть лишь неделя: назван прогноз по Курской областиВидео

15:42

Без шансов, без вариантов: адвокаты оценили, может ли Долина вернуть имущество

15:24

После закрепления ВСУ на Курщине: Украина может начать переговоры с РФ - ГельманВидео

15:00

Головоломка для тех, у кого зрение орла: надо найти за 6 секунд льва

14:55

Женщина взяла 85-летнюю бабушку на американские горки - ее реакция бесценнаВидео

14:48

Войска РФ пытаются окружить город на Донбассе: продвинулись на двух участках – ISW

14:30

Больше не проблема: как удалить суперклей с пальцев - "спасательный" лайфхак

14:29

Жара возвращается: синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных

14:26

"Посадим Россию за стол переговоров принуждением": в ОП озвучили сценарий мира

14:00

Реанимобиль за 350 тыс евро и лечение в клинике: состояние Лукашенко ухудшается

13:30

Реквием по российской авиации: ВСУ серьезно взялись за аэродромы РФ - эксперт

Реклама
13:00

"Цените мгновения": Виталий Козловский поделился последними кадрами покойного отца

12:56

Провокации РФ ко Дню Независимости: украинцев предупредили об угрозе

12:52

Снижение ядерной эскалации России: ВСУ имеют все шансы захватить Курскую АЭС

12:52

Что будет с территориями Курской области: дипломат назвал цель операции ВСУ

12:44

Операция в Курской области: у Путина замедлилось наступление на одном направлении

12:38

Удивительный настой из ботвы от помидор - капуста будет размером с мяч

12:20

7 необъяснимых форм поведения: эксперты раскрыли тех, кто имеет высокий IQ

12:12

РФ перебросила на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий - CNN

12:04

Москву будет видно, как на ладони: Украина может оставить РФ без защиты с неба

11:57

Украинская певица вышла замуж за голливудского каскадера

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять