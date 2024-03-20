"Забрали на скорой в реанимацию": отец Скрябина впервые рассказал о причине смерти его жены

Отец легендарного Кузьмы Скрябина впервые рассказал, как боролась с тяжелой болезнью его жена.

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Отец Скрябина рассказал о причине смерти его жены / коллаж: Главред, фото: facebook.com/skryabinfond/

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев побывал в гостях у отца легендарного украинского исполнителя Кузьмы Скрябина. Виктор Кузьменко в сентябре 2023 года похоронил свою жену, которая умерла в возрасте 76 лет.

В эксклюзивном интервью для "Сніданку з 1+1" Виктор Кузьменко рассказал о причине смерти Ольги Михайловны.

Ольга Скрябина была поклонницей творчества сына и пережила его всего на восемь лет. Когда она скончалась, родные не рассекретили причину смерти. В разговоре с Егором Гордеевым отец Кузьмы впервые рассказал о болезни покойной жены.

"Ее одолела тяжелая болезнь. Она лежала в больнице во Львове в течение 7 месяцев. У нее был инсульт. Вскоре врачи уже намекнули, что они бессильны и ничего не могут сделать. Потом она еще три недели была дома и случился второй инсульт. Ее забрали на скорой в реанимацию, а на второй день ее не стало", — поделился Виктор Кузьменко.

Сейчас Виктор продолжает семейное дело: у него с женой была мастерская, где создавали декоративных ангелов и колокольчики из керамики.

Смотрите интервью отца Кузьмы Скрябина:

Кто такой Кузьма Скрябин? Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).

Добавим, Святослав Вакарчук поделился щемящими воспоминаниями про Кузьму Скрябина. Старый альбом артиста навеял на лидера Океана Эльзы ностальгию.

Напомним, мама Андрея Кузьменко Ольга прокомментировала песню сына "Мам", которую украл россиянин. Она рассказала, что кража произошла еще два года назад.

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