"Хочется, чтобы был здесь": Вакарчук поделился щемящими воспоминаниями про Кузьму Скрябина

Старый альбом Скрябина навеял на лидера Океана Эльзы ностальгию.

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Святослав Вакарчук посвятил Кузьме Скрябину трогательный пост / facebook.com/skryabinofficial, instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

В 2015 году вместе с трагической смертью Андрея Кузьменко, лидера группы Скрябин, украинская сцена лишилась частички своей самобытной души. Скоро будет десять лет, как Кузьмы нет с нами, но память о нем и боль утраты не ослабевают.

Помнят артиста не только его преданные поклонники, но и коллеги. Так, лидер Океана Эльзы Святослав Вакарчук на своей странице в Instagram опубликовал трогательный пост про друга.

Воспоминания о нем были навеяны прослушиванием альбома группы Скрябин "Птахи", выпущенного в 1995 году. На волне ностальгии Вакарчук поразмышлял о том, как важно ценить близких людей и их свет, пока они все еще могут нести его в мир.

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"Послушал ранний Скрябин. Вернулся в те первые годы Океанов. Аж ком в горле… И музыка. Настроение Joy Division и Depeche Mode. Харизма Кузьмы. Музыкальность Шуры. Господи, как хочется вернуться в те времена хоть на миг... Как хочется, чтобы Кузьма был здесь, рядом с нами... И чувствую, как что-то внутри меня просто кричит: "Друзья! Давайте ценить то, что имеем, пока оно рядом... Особенно, в это сложное время. Давайте ценить друг друга, помогать друг другу. Это того стоит. Это сделает нас всех сильнее!" Будем вместе! До смерти и дольше…" - пишет Святослав Вакарчук

Обложка альбома "Птахи" группы Скрябин / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" вместе со своим несменным лидером Святославом Вакарчуком выпустила "Город Марии" - песню-молитву, песню-гимн, посвященную городу Мариуполю и его защитникам.

Также сообщалось о том, что культовая британская рок-группа Coldplay на своем концерте в столице Бельгии, Брюсселе, снова исполнила шлягер своих коллег из украинской группы "Океан Ельзи" ‒ "Обійми". Причем вместе с автором ‒ Святославом Вакарчуком.

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