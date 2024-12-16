"За все, что происходит": муж Ольги Сумской высказался о ее старшей дочери

Виталий Борисюк отреагировал на критику Тони Паперной.

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Виталий Борисюк о Тоне Паперной / instagram.com, Тоня Паперная, Ольга Сумская

Кратко:

Виталий Борисюк рассказал о положении Паперной в РФ

Актер тяжело переживает критику

Украинский актер Виталий Борисюк высказал свое мнение о старшей дочери своей жены Ольги Сумской от первого брака – Антонине Паперной, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ.

В интервью для "Люкс ФМ" Виталий отметил, что Антонина не может выехать из РФ.

"Тоня для меня, как родной ребенок, потому что я с ней с полугодового возраста. Тоня с года меня уже называла папой. Тоня для меня – это полноценный второй ребенок. Я так же переживаю и переживаю за все, что происходит. Хейт перепадает и мне, не только Оле!" – сказал Борисюк.

Также он сказал, что в такой же ситуации находятся и другие украинцы.

"Кто об этом пишет? Если бы они действительно эту ситуацию просканировали и поняли, что нельзя просто так взять и с двумя детьми куда-то поехать, когда у тебя дом, когда у тебя всю жизнь там. И, во-первых, как она с ними выедет? Их просто не выпустят! То есть ей бросить оттуда? А давайте будем говорить, сколько миллионов украинцев осталось, которые там до сих пор работают", – поделился Виталий.

Смотрите видео интервью Виталия Борисюка:

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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Кто такая Антонина Паперная Антонина Паперная – родилась 1 июня 1990 года в Киеве в семье актеров Евгения Паперного и Ольги Сумской. Уехала в страну-агрессора РФ еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля 2022 года ни разу публично не высказалась против войны и российской агрессии.

Паперная продолжает жить со своим супругом, актером сериала "Кухня" Владимиром Яглычем и детьми в России.

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