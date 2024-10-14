И Тоня в Киеве: Ольга Сумская удивила фотографией со своими дочерьми

Ольга Сумская поделилась редкими кадрами.

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Ольга Сумская показала фото с родными / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/

Украинская известная актриса Ольга Сумская почтила память своей матери – Анны Сумской, а также показала своих детей.

На своей странице в соцсетях звезда опубликовала редкие кадры с самыми родными.

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Ольга Сумская показала свою маму / фото: скрин instagram.com/olgasumska/?hl=uk

"14 октября… День рождения самой прекрасной мамочки в мире, Анны Ивановны… Разве можно описать словами тоску без тебя?! В сердце только море благодарности Богу за тебя! Спасибо за жизнь, родная. Нет минуты, чтобы я не думала о тебе. Господь подарил мне счастье быть твоей дочей… Обнять, поцеловать, прижать к сердцу, поговорить обо всем на свете… Разве что только во сне…" – написала Ольга.

Отметим, актриса опубликовала и фото со своей старшей дочерью Антониной, которая сейчас живет в Москве.

Ольга Сумская опубликовала фото со старшей дочерью / фото: скрин instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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