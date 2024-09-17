Жгучая брюнетка: вечно молодая Ольга Сумская ошарашила своим видом

Ольга Сумская восхитила поклонников архивным фото и показала, как она изменилась.

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Ольга Сумская удивила своим видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая ассоциируется в украинцев с всегда красивой блондинкой, показала снимок, на котором она запечатлена с темным цветом волос.

На своей странице в Instagram Сумская опубликовала фото и поздравила всех важным праздником - Днем украинского кино.

видео дня

"С днем ​​украинского кино! Продолжение следует! Непременно!" – написала Ольга.

На фото Сумская показалась с распущенными волосами темно-русого оттенка, одета в вышиваку, дополнив ее украшением в национальном украинском стиле.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Кто такая Ольга Сумская? Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Ольга Сумская - последние новости по теме

Напомним, ранее Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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