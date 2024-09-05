За кровавые русские рубли: известная украинская группа сотрудничает с россиянами

Популярная музыкальная группа из Харькова "Пошлая Молли" сотрудничает с жителями страны-оккупанта РФ и зарабатывает российские рубли.
В сети появилась информация, что новую песню "Адская Колыбельная", которую группа выпустила впервые за два года, залита на российские платформы, а это значит, что коллектив получает кровавые российские рубли и платит налоги в РФ. Отметим, песня исполняется на русском языке.
Также "Пошлая Молли" продолжает сотрудничать с террористами. Под премьерой новой песни указывается, что она была создана благодаря креативной студии Indigo Flow, которая расположена в Санкт-Петербурге.
Пользователи сети в недоумении от поступков музыкантов и уже написали массу негативных комментариев с критикой в их сторону.
"Группа забыла, в каком времени она находится, выкладывать трек на российские платформы – это уж слишком!";
"В чем смысл делать благотворительные концерты, а затем забрасывать на российские платформы свои песни?";
"Кринж…Выкладывать треки на российские платформы…", - написали в комментариях.
Что известно о группе "Пошлая Молли"?
"Пошлая Молли" — русскоязычная группа из Украины, основанная музыкантом из Змиева Кириллом Тимошенко, известная под псевдонимом "Кирилл Бледный". Группа исполняет музыку в стиле мамбл-рок и синт-панк, сочетая поппанк с электронной музыкой.
В марте 2022 года группа планировала провести в Европе и Стамбуле тур с российскими музыкантами и пожертвовать деньги украинцам. Продолжают сотрудничество с россиянами.
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