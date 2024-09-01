Лидер популярной украинской группы получил серьезное ранение на фронте

Роман Гаман признался, что после попадания перестал чувствовать тело.

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Роман Гаман из Роялькіт был ранен в Малой Токмачке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/royalcatband

Украинский певец, лидер группы "Роялькіт" Роман Гаман в январе 2023 года вступил в ряды ВСУ. Защищать нашу страну от оккупанта ему выпало на Запорожском направлении.

Там музыкант недавно получил серьезное ранение на фронте. Об этом Гаман рассказал в интервью "Ukrainian Witness". Это произошло в Малой Токмачке.

Музыкант признается: после "прилета" он не почувствовал боли, несмотря на то, что осколок угодил ему прямо в голову и глубоко там засел. К счастью, его побратимы вовремя смогли вынести раненого из опасной зоны, а затем - доставить в больницу в Запорожье, где Гаману провели операцию.

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"Мы были в укрытии, но залетело прямо внутрь. Без звука, без ничего, просто словно кнопка нажалась и все пространство застелилось желто-белым цветом вспышки. Я понял, что я ранен. Прислушался к себе и понял, что совсем не ощущал тела. Просто есть цвет и точка, которая думает, и остался внутренний диалог. Но понимаю, что если я думаю, то ранен, а не умер. Меня ребята затащили за машины и когда пришел в себя, сделал очень глубокий первый медленный вдох. Было очень сложно дышать. Ранение в голову. Обломок вошел прямо в мозг и там и остался. Мозг боли не испытывает, поэтому мне не было больно, но была такая слабость, что хотелось просто исчезнуть. Было невыносимо даже смотреть и воспринимать, что я жив. Меня перебинтовали, очень быстро эвакуировали и проснулся я уже после операции в Запорожье. Шрам получился хорошим. С хирургом очень повезло", - рассказал лидер группы "Роялькіт".

Также Гаман сообщил, что уже достаточно окреп, чтобы вернуться к творчеству. К слову, его снимок с МРТ после ранения стал обложкой для новой песни группы.

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