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Звезда "Слуги народа" рассказал про издевательства в полиции: "Били меня"

Анна Подгорная
29 августа 2024, 18:10
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Арам Арзуманян раскрыл подробности жесткого полицейского допроса.
Арам Арзуманян
Арам Арзуманян новости - Арам Арзуманян рассказал, как его избили в полиции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aram_dad

Украинский актер и комик Арам Арзуманян признался, что в юности был не самым прилежным гражданином, и нередко попадал в передряги. В связи с этим ему приходилось общаться с правоохранительными органами, и этот опыт был для артиста не самым приятным.

Так в интервью для "сВідома розмова" Арзуманян рассказал, что сейчас с уважением относится к украинской полиции, но раньше он не был о ней высокого мнения из-за одного неприятного инцидента.

Юморист был вызван на допрос по поводу одного из его товарищей, которого разыскивали правоохранители. В отделении, признается Арам, он пережил физическое и психологическое насилие.

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"Допрашивали и теми, я не знаю, НКВД-шными методами. Били меня. Всякое бывало. ... Я молодой парень, а они начинают тебя и психологически давить, и физически давить. Такое общение было. У меня было даже такое, я снова повторюсь, я был молодым горячим парнем, и хулиганили мы, и опера, друга моего искали. Они говорят, зайдите поговорим. Я молодой парень, ничего не понимаю, я зашел, я только порог переступаю, абсолютно человек меняется. Мне сразу подача в спину. Мы же типа говорить пришли, а выяснилось, что меня тут бить будут. Давай рассказывай, где он, что он? Я говорю, подожди, будем говорить, или… И сразу подача. В живот били", - говорит актер.

"Знаешь у меня изменилось впечатление с правоохранителями. Сейчас это правоохранители, но когда-то это были "менты", - отметил Арам Арзуманян и добавил, что во взрослом возрасте встречался с одним из тех, кто применил к нему силу. В ходе беседы работник полиции извинился перед комиком.

Кто такой Арам Арзуманян?

Арам Арзуманян - украинский актер театра, кино, телевидения, юморист, комик армянского происхождения. Наиболее известен ролями в сериалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фильмах "Скажене Весілля", "Скажене Весілля-2", "Скажене Весілля-3". Участник шоу "Танці з зірками" (2020), ведет блог в TikTok с более чем 800 тыс. подписчиков.

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