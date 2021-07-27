Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили

Юлия Бельченко и Богдан Юсипчук / instagram.com/julz_seven/

Ведущий шоу ЖВЛ Богдан Юсипчук сделал предложение финалистке Холостяка 2021 Юлии Бельченко, и они очень быстро сыграли свадьбу на крыше одной из высоток в Киеве.

Многие пользователи Сети до сих пор не верят в искренность их чувств, и Юлия приняла решение пообщаться с поклонниками в сториз своего Instagram, где рассказала, почему никого не предупреждали, и на самом ли деле была свадьба, или это просто проект "Одруження наосліп"

Оказывается, посты Юсипчука про свадьбу были не шуткой - пара действительно решила связать себя узами брака всего за 3 дня. При этом Богдан дипломатично "перевел стрелки" с расспросами на эту тему на Юлю.

У Юли спросили об отношениях с Димой Шевчуком, с которым у нее вроде как был роман - по слухам. Девушка ответила на нетактичный вопрос достаточно прямолинейно.Читайте такжеЮля "Зайка" из Холостяка вышла замуж за ведущего 1+1

Кроме того, Юлия несколько раз подтвердила, что свадьба была настоящей, они расписались, и это не была наигранная постановка, или шоу. Тем более, это не был эпизод "Одруження наосліп".

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Юля Зайка язвительно пообещала расстаться к четвергу - через два дня в ответ на не менее язвительный вопрос.

Кроме того, она не стала раскрывать пока что подробности того, как закрутился ее роман с Богданом - ни когда она ходила на свидания, ни как именно было принято решение.

"Для меня главное в жизни - семья, любовь, друзья, самореализация/работа здоровье мое и моих близких. Остальное вторично", - заявила девушка.

На обвинения хейтеров Бельченко ответила просто: "Я живу свою жизнь, как мне нравится. Если вы не довольны чем-то наблюдая за ней - можете отписаться".

Напомним, что Богдан Юсипчук является ведущим шоу ЖВЛ, и недавно они с Верой Кекелией показали начало съемок 5 сезона ЖВЛ.

Смотреть все сезоны шоу ЖВЛ можна на канале 1+1 или на сайте 1plus1 video.