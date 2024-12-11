"Я сказала ДА": известная певица выходит замуж

Кристина Христонько похвасталась обручальным колечком и поделилась трогательной историей предложения.

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Кристина Христонько выходит замуж - Игорь Розумяк сделал предложение Кристине Христонько / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_kristonko_

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Кристина Христонько и Игорь Розумяк обручились

Блогер сделал предложение певице в Буковеле

24-летняя украинская певица и блогерша Кристина Христонько получила свой подарок под елочку раньше обычного - Рождество и Новый года она уже будет встречать в новом для себя статусе невесты. Жених артистки, блогер Игорь Розумяк, сделал ей предложение руки и сердца во время отдыха в Буковеле.

Об этом счастливая Кристина рассказала в своем блоге в Instagram. Она отметила, что помолвка состоялась еще 8 декабря. "Я сказала ДА. 08.12.2024", - написала невеста.

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Она также опубликовала серию фотографий - как ее возлюбленный становится на одно колено, надевает на безымянный палец колечко от от ювелирного бренда Tiffany & Co и дарит пышный букет красных роз.

Позже в сторис Христонько отметила, что Игорь Розумяк купил кольцо еще несколько месяцев назад, и про грядущее предложение знали все - от семей влюбленных до их друзей. Впрочем, близким удалось сохранить тайну жениха певицы: Кристина призналась, что шла в ресторан вкусно поесть и отпраздновать День рождения Игоря, и никак не ожидала, что будет выходить из заведения его будущей женой.

Кристина Христонько выходит замуж - Игорь Розумяк сделал предложение Кристине Христонько / instagram.com/_kristonko_

Кристина Христонько выходит замуж - Игорь Розумяк сделал предложение Кристине Христонько / instagram.com/_kristonko_

Кристина Христонько выходит замуж - Игорь Розумяк сделал предложение Кристине Христонько / instagram.com/_kristonko_

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Кто такая Кристина Христонько? Кристина Христонько - украинская певица и блогерша (общее количество подписчиков в социальных сетях - более миллиона). Начала карьеру в 2020 году с публикации своих каверов на популярные треки. Позже стала записывать оригинальный контент. Среди известных работ песни "Мамо", "Хочу повірити" и "Вистоїмо" (в дуэте с Юликом).

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