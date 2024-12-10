"Нервное сотрясение": Ольга Сумская рассказала, что вытворила ее родная сестра

Кратко:
- Наталья Сумская прекратила общаться с сестрой
- Ольга Сумская ждет примирения
Украинская актриса Ольга Сумская, которая находится в конфликте с родной сестрой Натальей Сумской, заявила, что именно сестра стала инициатором их раздора.
В интервью для "Люкс ФМ" актриса отметила, что была в потрясении от решения Натальи.
"Я ужасно переживала, для меня это было страшное нервное сотрясение. Сестринская любовь жила долго в моем сердце. Сегодня там пусто, к сожалению, может, когда-нибудь вернется", - рассказала Ольга.
Также Сумская не согласилась с версией о том, что причиной раздора стало то, что старшая дочь Ольги – Антонина Паперная – осталась жить в Москве и молчит о войне в Украине.
"Она не объясняла. Она объявила это в интервью, сказала, что мы не общаемся. И это улетело. Я общаюсь. Я до сих пор общаюсь. И призываю к миру, давайте договариваться, давайте сделаем переговоры в семье. Это семья Сумских, славная на всю Украину. И очень досадно, что возникли такие недоразумения", – подытожила Сумская.
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
Вас может заинтересовать:
- "Свалили все": россияне набросились на Кристину Орбакайте - что произошло
- Копии Альбины: Джанабаева показала, ка выглядят ее дети от Валерия Меладзе
- Копия мамы: дочь предательницы Ани Лорак вышла на сцену - детали
Кто такая Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред