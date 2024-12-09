"Во сне я вижу": Ольга Сумская высказалась о скандале со своей сестрой

Кратко:
- Ольга Сумская ждет звонка от сестры
- Актриса периодически пробует связаться с Натальей
Украинская известная актриса Ольга Сумская рассказала, что ждет, когда снова будет общаться со старшей сестрой - актрисой Натальей Сумской.
В интервью для телеканала СТБ Сумская ответила на вопрос журналистки, что, возможно, Рождество станет толчком для конца конфликта.
"Я жду этого звонка. Если он раздастся, я буду счастлива", – рассказала Ольга.
Также актриса отметила, что иногда звонит Наталье, но не уточнила отвечает ли она.
"Во сне я вижу нашу встречу. И часто", – добавила Сумская.
Напомним, о конфликте сестер стало известно еще в 2021 году, тогда Наталья не пришла на празднование 88-летия их мамы. Позже сын актрисы публично осудил старшую дочь Ольги – Тоню Паперную, которая продолжает жить в стране-оккупанте РФ, а также Ольга призналась, что сестра игнорирует ее даже на публичных мероприятиях.
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Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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Кто такая Ольга Сумская?
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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