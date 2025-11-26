"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Вы узнаете:
- Могилевская рассказала о значимости Рыбчинского
- Кто еще помогал ей строить карьеру
Украинский известный поэт и автор песен Юрий Рыбчинский помог построить карьеру певице Наталье Могилевской.
В интервью "Радіо Люкс" Могилевская призналась, что благодаря поэту о ней все узнали.
"Я считаю, что Рыбчинский, который повез меня на "Славянский базар". У меня не было ни денег, ни связей. Просто за мой талант он повез меня, я получила первую премию, меня в один день все узнали", – сказала артистка.
Еще одним знаковым человеком в карьере Наталья стал ее экс-продюсер и экс-возлюбленный Александр Ягольник.
"Он сделал для меня кучу танцевальных песен. Он провел меня к большим фестивалям. Это огромное влияние на мою карьеру, безусловно", - отметила певица.
Артистка подчеркнула значимость продюсера в украинском шоу-бизнесе в то время.
"Все от него зависели в шоу-бизнесе. И когда мы расстались, когда я осталась одна, никто не хотел со мной работать", – призналась Наталья.
И после этого она сама написала альбом "Тільки я".
"Выдала это все, оно такой имело успех, что просто никто уже не мог отказать", – подытожила Могилевская.
Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября погиб украинский декоратор и бутафор Вадим Тупчий во время массированной атаки на Киев со стороны страны-террориста РФ, ударный шахед попал в его квартиру.
А также дочь российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Алла-Виктория обиделась на него из-за дорогого подарка журналистке-пропагандистке Ксении Собчак.
Вас может заинтересовать:
- Известный украинский ведущий показал фото новорожденной дочери - как ее назвали
- "Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни
- "Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред