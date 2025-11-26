"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Именно Юрий Рыбчинский первым поверил в Наталью Могилевскую.

https://stars.glavred.info/ya-ostalas-odna-natalya-mogilevskaya-udivila-publichnym-zayavleniem-10718885.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская поделилась воспоминаниями / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Могилевская рассказала о значимости Рыбчинского

Кто еще помогал ей строить карьеру

Украинский известный поэт и автор песен Юрий Рыбчинский помог построить карьеру певице Наталье Могилевской.

В интервью "Радіо Люкс" Могилевская призналась, что благодаря поэту о ней все узнали.

видео дня

"Я считаю, что Рыбчинский, который повез меня на "Славянский базар". У меня не было ни денег, ни связей. Просто за мой талант он повез меня, я получила первую премию, меня в один день все узнали", – сказала артистка.

Еще одним знаковым человеком в карьере Наталья стал ее экс-продюсер и экс-возлюбленный Александр Ягольник.

"Он сделал для меня кучу танцевальных песен. Он провел меня к большим фестивалям. Это огромное влияние на мою карьеру, безусловно", - отметила певица.

Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Артистка подчеркнула значимость продюсера в украинском шоу-бизнесе в то время.

"Все от него зависели в шоу-бизнесе. И когда мы расстались, когда я осталась одна, никто не хотел со мной работать", – призналась Наталья.

И после этого она сама написала альбом "Тільки я".

"Выдала это все, оно такой имело успех, что просто никто уже не мог отказать", – подытожила Могилевская.

Смотрите видео интервью Натальи Могилевской:

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября погиб украинский декоратор и бутафор Вадим Тупчий во время массированной атаки на Киев со стороны страны-террориста РФ, ударный шахед попал в его квартиру.

А также дочь российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Алла-Виктория обиделась на него из-за дорогого подарка журналистке-пропагандистке Ксении Собчак.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред