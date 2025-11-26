"Сперва кричала, потом плакала": дочь путиниста Киркорова вызверилась на него

Вы узнаете:
- Алла-Виктория закатила скандал Киркорову
- Как он решил конфликт
Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Алла-Виктория обиделась на него из-за дорогого подарка журналистке-пропагандистке Ксении Собчак.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Алла-Виктория даже не хотела говорить с отцом.
Отметим, девочка очень любит брендовые вещи, у нее уже есть целая коллекция дорогих сумок и дарит ей их отец. Только вот клатч, который она давно хотела, Киркоров подарил Собчак, что расстроило Аллу-Викторию.
"Алла-Виктория сперва кричала, что папа ее не любит, потом плакала. Филипп пробовал успокаивать, говорил, что у нее прекрасные вещи, что в ее возрасте еще рано носить то, что носят взрослые тети, но это ее лишь разозлило", - рассказали пропагандисты.
Все же девочка простила отца после того, как он ей пообещал дорого подарок на Новый год.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, порадовал фанатов новым видео. Как стало известно из соцсетей юмориста, он находится в Израиле, где у него запланированы концерты, но Галкин все же нашел время и отдохнуть на море.
А также певица Светлана Лобода снова попала в скандал после публикации кадров из ее концерта. В соцсети Threads опубликовали видео артистки из концерта в Осло, где на сцену ей зрители бросили флаг Украины.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
