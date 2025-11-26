Алла-Виктория несколько дней не разговаривала с отцом.

Алла-Виктория Киркорова показывает свой непростой характер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Алла-Виктория закатила скандал Киркорову

Как он решил конфликт

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Алла-Виктория обиделась на него из-за дорогого подарка журналистке-пропагандистке Ксении Собчак.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Алла-Виктория даже не хотела говорить с отцом.

Отметим, девочка очень любит брендовые вещи, у нее уже есть целая коллекция дорогих сумок и дарит ей их отец. Только вот клатч, который она давно хотела, Киркоров подарил Собчак, что расстроило Аллу-Викторию.

Дочь Филиппа Киркорова обиделась на него / фото: скрин t.me/Ego_svita

"Алла-Виктория сперва кричала, что папа ее не любит, потом плакала. Филипп пробовал успокаивать, говорил, что у нее прекрасные вещи, что в ее возрасте еще рано носить то, что носят взрослые тети, но это ее лишь разозлило", - рассказали пропагандисты.

Алла-Виктория / фото: instagram.com, Алла-Виктория

Все же девочка простила отца после того, как он ей пообещал дорого подарок на Новый год.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

