"Сперва кричала, потом плакала": дочь путиниста Киркорова вызверилась на него

Элина Чигис
26 ноября 2025, 06:00
Алла-Виктория несколько дней не разговаривала с отцом.
Филипп Киркоров, Алла-Виктория
Алла-Виктория Киркорова показывает свой непростой характер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Алла-Виктория обиделась на него из-за дорогого подарка журналистке-пропагандистке Ксении Собчак.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Алла-Виктория даже не хотела говорить с отцом.

Отметим, девочка очень любит брендовые вещи, у нее уже есть целая коллекция дорогих сумок и дарит ей их отец. Только вот клатч, который она давно хотела, Киркоров подарил Собчак, что расстроило Аллу-Викторию.

Дочь Филиппа Киркорова обиделась на него
Дочь Филиппа Киркорова обиделась на него / фото: скрин t.me/Ego_svita

"Алла-Виктория сперва кричала, что папа ее не любит, потом плакала. Филипп пробовал успокаивать, говорил, что у нее прекрасные вещи, что в ее возрасте еще рано носить то, что носят взрослые тети, но это ее лишь разозлило", - рассказали пропагандисты.

Алла-Виктория
Алла-Виктория / фото: instagram.com, Алла-Виктория

Все же девочка простила отца после того, как он ей пообещал дорого подарок на Новый год.

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, порадовал фанатов новым видео. Как стало известно из соцсетей юмориста, он находится в Израиле, где у него запланированы концерты, но Галкин все же нашел время и отдохнуть на море.

А также певица Светлана Лобода снова попала в скандал после публикации кадров из ее концерта. В соцсети Threads опубликовали видео артистки из концерта в Осло, где на сцену ей зрители бросили флаг Украины.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
16:38

Ошибка, которая стоит дорого: что категорически нельзя ставить в духовку

16:28

Украина согласилась на уступку в мирном плане США - детали от Financial Times

16:03

"Сопли и крики": Ксения Мишина попала в неприятную ситуацию из-за сына-подростка

