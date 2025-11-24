"Пробивает очередное дно": Светлана Лобода попала в громкий скандал из-за флага

Вы узнаете:
Украинская известная певица Светлана Лобода снова попала в скандал после публикации кадров из ее концерта.
Как стало известно, в соцсети Threads опубликовали видео артистки из концерта в Осло, где на сцену ей зрители бросили флаг Украины.
Лобода подняла флаг, но не развернула, а затем попросила свою танцовщицу отнести его за сцену.
"Очередной раз Светлана Лобода поставила пятно на репутации. На концерте в Осло Лобода классно взаимодействовала со зрителями, говорила красивые слова. Но под конец концерта ей дали украинский флаг, и на этом моменте замерли, видимо, все в ожидании, что она его развернет и что-то скажет, но нет, смятым подержала в руках и быстро передала танцовщице, чтобы та унесла его..." – написали в соцсетях.
В противостояние пользователи соцсети вспомнили о группе Imagine Dragons, которые на каждом своем концерте в Европе поднимают наш флаг.
"Когда Imagine Dragons поднимает украинский флаг на каждом концерте в разных городах Европы и делает шоу с желто-голубыми цветами, Лобода пробивает очередное дно..." – добавили в соцсетях.
А вот кум певицы – украинский ведущий Анатолий Анатолич – опубликовал фото Светланы с другого концерта, где она держала развернутый флаг в руках.
О персоне: Светлана Лобода
Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.
