"Пробивает очередное дно": Светлана Лобода попала в громкий скандал из-за флага

Анатолий Анатолич попытался защитить певицу.

Светлана Лобода попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Лобода

Вы узнаете:

Украинцы не поняли поступок Светланы Лободы с флагом

Кто стал на ее защиту

Украинская известная певица Светлана Лобода снова попала в скандал после публикации кадров из ее концерта.

Как стало известно, в соцсети Threads опубликовали видео артистки из концерта в Осло, где на сцену ей зрители бросили флаг Украины.

Лобода подняла флаг, но не развернула, а затем попросила свою танцовщицу отнести его за сцену.

"Очередной раз Светлана Лобода поставила пятно на репутации. На концерте в Осло Лобода классно взаимодействовала со зрителями, говорила красивые слова. Но под конец концерта ей дали украинский флаг, и на этом моменте замерли, видимо, все в ожидании, что она его развернет и что-то скажет, но нет, смятым подержала в руках и быстро передала танцовщице, чтобы та унесла его..." – написали в соцсетях.

Концерт Светланы Лободы / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

В противостояние пользователи соцсети вспомнили о группе Imagine Dragons, которые на каждом своем концерте в Европе поднимают наш флаг.

"Когда Imagine Dragons поднимает украинский флаг на каждом концерте в разных городах Европы и делает шоу с желто-голубыми цветами, Лобода пробивает очередное дно..." – добавили в соцсетях.

А вот кум певицы – украинский ведущий Анатолий Анатолич – опубликовал фото Светланы с другого концерта, где она держала развернутый флаг в руках.

Ответ Анатолия Анатолича / фото: скрин threads.com/@vi_valeri_k/

Вас может заинтересовать:

О персоне: Светлана Лобода Светлана Лобода - украинская певица, автор песен, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

