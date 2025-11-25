"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

Кратко:
- Максим Галкин приехал в Израиль
- Как он там проводит время
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, порадовал фанатов новым видео.
Как стало известно из соцсетей юмориста, он находится в Израиле, где у него запланированы концерты, но Галкин все же нашел время и отдохнуть на море.
"Мертвое море", – написал Максим.
Подписчики Галкина не прошли мимо видео и оставили множество комментариев, восхищаясь его подтянутым телом.
"Пусть простит меня Алла Борисовна, но не могу оторвать взгляд от вашей спортивной фигуры";
"Только недавно там была! Жалко,что разминулись";
"Какой, оказывается, Максим замечательный пловец. И в прекрасной форме", - отметили поклонники.
Позиция Максима Галкина
Максим Галкин уехал из страны-террориста РФ еще в 2022 году вместе с семьей жить в Израиль, а затем они перебрались на Кипр, где Алла Пугачева имеет свою недвижимость. Поговаривают, что мягкий климат на острове более подходит Примадонне. Также юморист часто говорит о террористической политике Кремля и шутит об этом на своих концертах, а в РФ его признали иноагентом.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
