Российский "Шахед" убил одного из создателей "Шоу Долгоносиков"

Кратко:
- Вадим Тупчий погиб во время атаки на Киев
- Кто сообщил о его смерти
В ночь на 25 ноября погиб украинский декоратор и бутафор Вадим Тупчий во время массированной атаки на Киев со стороны страны-террориста РФ, ударный шахед попал в его квартиру.
О гибели артиста сообщил украинский журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.
"Сегодняшним обстрелом они убили Вадима Тупчия, известного декоратора и бутафора, который создавал носы для "Шоу Долгоносиков". В его квартиру было прямое попадание "Шахеда". Такие победы у российской армии теперь", - написал журналист.
На сайте актера и режиссера Виктора Андриенко указано, что они с Вадимом начали совместную работу над "Шоу Долгоносиков" еще студентами.
"Моя задача была сделать носы для "Шоу Долгоносиков" не одноразовые, а долговечные - из латекса. Этих носов были сотни. На одного Андриенко было сделано - штук по 20 носов. Нос-картофель, нос-морковка, нос-крючок для разных образов", - отмечал декоратор.
О персоне: Вадим Тупчий
Вадим Тупчий – актер по образованию, работал монтажником декораций в киевском Театре драмы и комедии, рассказали PEN Ukraine. В 21 год устроился на работу на завод духовых музыкальных инструментов, в 25 лет вместе с будущим участником "Шоу довгоносиків", украинским актером Виктором Андриенко играл в театре "Шарж".
Для "Шоу довгоносиків", которое транслировали на украинских телеканалах с 1996-го по 1999 год, Тупчий создал сотни латексных носов. В квартире, в которую попал Shahed, Вадим Тупчий работал около 25 лет. Там хранились работы бутафора, музыкальные инструменты, маски.
