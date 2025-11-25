Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

Кратко:
- Евгений Клопотенко отпраздновал годовщину отношений
- Что о их романе написала возлюбленная ресторатора
Возлюбленная украинского известного ресторатора и кулинара Евгения Клопотенко – Екатерина Воскресенская – рассказала о первой годовщине их отношений.
На своей странице в Instagram девушка поздравила Евгения с праздником и опубликовала открытку.
Избранница ресторатора показала, как прошел их первый год вместе.
"Спасибо Богу за существование 24 ноября", - было написано на открытке.
Также Екатерина рассказала об их личной истории. Оказалось, возлюбленные были знакомы задолго до начала романа, а первое ихнее совместное фото было сделано еще несколько лет назад.
"Год назад началась наша история - и целый год нам очень тепло вместе, а еще вкусно, цветочно, романтично, весело, нежно и просто очень хорошо. Как-то так... Люблю нас", - добавила Воскресенская.
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
