Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

Элина Чигис
25 ноября 2025, 09:34
56
Избранница Евгения Клопотенко поделилась личными кадрами.
Евгений Клопотенко, Екатерина Воскресенская
Екатерина Воскресенская вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Клопотенко

Кратко:

  • Евгений Клопотенко отпраздновал годовщину отношений
  • Что о их романе написала возлюбленная ресторатора

Возлюбленная украинского известного ресторатора и кулинара Евгения Клопотенко – Екатерина Воскресенская – рассказала о первой годовщине их отношений.

видео дня

На своей странице в Instagram девушка поздравила Евгения с праздником и опубликовала открытку.

Избранница ресторатора показала, как прошел их первый год вместе.

"Спасибо Богу за существование 24 ноября", - было написано на открытке.

Екатерина Воскресенская о романе с Евгением Клопотенко
Екатерина Воскресенская о романе с Евгением Клопотенко / фото: скрин instagram.com, Екатерина Воскресенская

Также Екатерина рассказала об их личной истории. Оказалось, возлюбленные были знакомы задолго до начала романа, а первое ихнее совместное фото было сделано еще несколько лет назад.

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская
Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / фото: скрин instagram.com, Екатерина Воскресенская

"Год назад началась наша история - и целый год нам очень тепло вместе, а еще вкусно, цветочно, романтично, весело, нежно и просто очень хорошо. Как-то так... Люблю нас", - добавила Воскресенская.

Екатерина Воскресенская и Евгений Клопотенко
Екатерина Воскресенская и Евгений Клопотенко / фото: скрин instagram.com, Екатерина Воскресенская
евгений клопотенко инфографика
Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, порадовал фанатов новым видео. Как стало известно из соцсетей юмориста, он находится в Израиле, где у него запланированы концерты, но Галкин все же нашел время и отдохнуть на море.

А также певица Светлана Лобода снова попала в скандал после публикации кадров из ее концерта. В соцсети Threads опубликовали видео артистки из концерта в Осло, где на сцену ей зрители бросили флаг Украины.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Евгений Клопотенко

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целей

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целей

10:40Украина
Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:12Интервью
Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:07Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новость

Последние новости

11:01

"Шахед прилетел в квартиру": украинские звезды показали, как пережили удар РФ

10:48

Краска может просто слезть: при какой температуре не стоит мыть авто зимой

10:41

После подписания мирного соглашения: Макрон анонсировал развертывание сил обеспечения в Украине

10:40

РФ запустила 22 ракеты и 464 БпЛА: ПВО Украины остановила львиную долю целейФото

10:28

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Кроликам - гнев, Петухам - споры

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцевНакроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев
10:12

Когда война закончится: новый прогноз массированных ударов и завершения боев в Украине

10:07

Взорван носитель лазерного оружия: СМИ о поражении самолета-прототипа РФ А-60

10:03

"Никакого военного смысла": Зеленский раскрыл детали ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионыФото

Реклама
09:50

Какой цвет принесет вам счастье и достаток: ответ спрятан в дате рождения

09:34

Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

09:26

Почему танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничеммнение

09:07

"Мы сделали для себя": в Киеве людей не пустили в укрытие во время тревогиВидео

09:02

Фраза "пусть земля будет пухом" имеет совсем другое значение: когда-то ее боялисьВидео

08:59

Гороскоп на завтра 26 ноября: Весам - внезапная прибыль, Тельцам - проблема

08:55

Часть города без тепла, есть перебои в работе транспорта: как живет Киев после атаки РФ

08:16

Переговоры о подготовке мирного плана: у Трампа сделали важное заявление

08:10

Под завалами могут быть люди: в Киеве растет число жертв утреннего обстрела РФФото

07:10

Взрывы в Киеве: РФ запустила по столице Украины "Кинжалы" - что известно

06:56

Ночная атака на Киев и область: есть жертвы и пострадавшие, разрушены домаФото

Реклама
06:17

28 пунктов Дмитриева-Виткофа: при чем здесь логика Трампа и наши выборымнение

06:00

"Пусть простит меня": у Аллы Пугачевой появилась соперница

05:44

На каких оборотах сажевый фильтр "самоочищается": эксперты раскрыли секрет

05:10

Настоящие счастливчики: к каким знакам зодиака придет финансовое благополучие

04:41

Какой кофе пить во время диеты: назван напиток, который помогает держать форму

04:19

Как отмыть гору шампиньонов за считанные секунды - суперский трюк

03:25

"Принципиальный и упрямый": подпишет ли Зеленский мирное соглашение с Путиным

03:03

Хозяевам на заметку - назван топ самых странных вещей, которые делает кот ночьюВидео

02:20

"Паспорт забрали": Сергея Бабкина задержала сербская полиция

01:45

Только "воруют" электроэнергию: никогда не оставляйте эти 3 устройства в розетке

01:08

Баллистика и "Кинжалы", Киев под атакой: в столице прогремели громкие взрывы

00:43

БПЛА над страной, "Калибры" на подлете: какие области под угрозой атаки

24 ноября, понедельник
23:50

РФ готовит массированный удар в ближайшее время - Зеленский предупредил украинцев

23:31

США "забыли" привлечь Украину к передаче мирного плана РФ: в ОП сделали заявление

23:21

Джамала впервые показала лицо полуторагодовалого сына

23:00

"Такой скорости продвижения врага я давно не помню": офицер выдал тревожное заявление

22:55

Враг вклинивается в тыл: эксперт раскрыл, какой участок фронта оказался под угрозой

22:29

План окончания войны существенно изменился - Зеленский раскрыл детали

22:20

Известный украинский певец признался, что его семья стала больше

21:31

Почему опытные водители добавляют соду в антифриз: лайфхак который работает

Реклама
21:30

"Пробивает очередное дно": Светлана Лобода попала в громкий скандал из-за флага

21:27

Отключения света не повлияют на сумму в платежках - украинцам объяснили почему

21:06

В Украине готовят удешевление газа: Зеленский рассказал, кому снизят стоимость

20:45

"Украиноязычных завезли": предательница Гришаева стала пропагандисткой

20:32

"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

20:10

Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

20:07

Одна ошибка и бактерии повсюду: что не стоит делать перед приготовлением пищи

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов потеряет право на отсрочку

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять