Возлюбленная Клопотенко раскрыла правду об их романе - детали

Избранница Евгения Клопотенко поделилась личными кадрами.

Екатерина Воскресенская вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Клопотенко

Кратко:

Евгений Клопотенко отпраздновал годовщину отношений

Что о их романе написала возлюбленная ресторатора

Возлюбленная украинского известного ресторатора и кулинара Евгения Клопотенко – Екатерина Воскресенская – рассказала о первой годовщине их отношений.

На своей странице в Instagram девушка поздравила Евгения с праздником и опубликовала открытку.

Избранница ресторатора показала, как прошел их первый год вместе.

"Спасибо Богу за существование 24 ноября", - было написано на открытке.

Екатерина Воскресенская о романе с Евгением Клопотенко / фото: скрин instagram.com, Екатерина Воскресенская

Также Екатерина рассказала об их личной истории. Оказалось, возлюбленные были знакомы задолго до начала романа, а первое ихнее совместное фото было сделано еще несколько лет назад.

Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская / фото: скрин instagram.com, Екатерина Воскресенская

"Год назад началась наша история - и целый год нам очень тепло вместе, а еще вкусно, цветочно, романтично, весело, нежно и просто очень хорошо. Как-то так... Люблю нас", - добавила Воскресенская.

Екатерина Воскресенская и Евгений Клопотенко / фото: скрин instagram.com, Екатерина Воскресенская

Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

