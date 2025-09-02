Передумал: Евгений Клопотенко заговорил о женитьбе и новой любви

Взгляды Клопотенка на брак заложили крутой вираж.

Евгений Клопотенко личная жизнь - шеф-повар рассказал о переменах / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yevhen.klopotenko

Вкратце:

Евгений Клопотенко ранее отрицал классические романтические отношения и брак

Недавно звезда заинтриговал новым этапом в своей жизни

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко является убежденным холостяком, который не раз заявлял о своем неприятии института брака в классическом смысле. Однако теперь убеждения 38-летнего кулинара пошатнулись.

На YouTube-канале "Гуртом та вщент" Клопотенко признался, что в его жизни появился особенный человек. Личность новой возлюбленной он пока не раскрыл, лишь отметил, что ее имя заканчивается на "на". "Это не Яна, не Марина, не Полина. Скоро будут новости относительно того, что у меня происходит. Я просто жду, не могу пока об этом говорить", - добавил интриги Евгений.

Еще больше поклонников эксцентричного шеф-повара удивило его следующее заявление, в котором он намекнул, что его неприятие брака более не такое категоричное. "Я не знаю. Возможно, когда-то это произойдет. Мне кажется, что шансы есть", - размышляет Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко личная жизнь - шеф-повар рассказал о переменах

О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

