Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Передумал: Евгений Клопотенко заговорил о женитьбе и новой любви

Анна Подгорная
2 сентября 2025, 18:02
18
Взгляды Клопотенка на брак заложили крутой вираж.
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко личная жизнь - шеф-повар рассказал о переменах / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yevhen.klopotenko

Вкратце:

  • Евгений Клопотенко ранее отрицал классические романтические отношения и брак
  • Недавно звезда заинтриговал новым этапом в своей жизни

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко является убежденным холостяком, который не раз заявлял о своем неприятии института брака в классическом смысле. Однако теперь убеждения 38-летнего кулинара пошатнулись.

На YouTube-канале "Гуртом та вщент" Клопотенко признался, что в его жизни появился особенный человек. Личность новой возлюбленной он пока не раскрыл, лишь отметил, что ее имя заканчивается на "на". "Это не Яна, не Марина, не Полина. Скоро будут новости относительно того, что у меня происходит. Я просто жду, не могу пока об этом говорить", - добавил интриги Евгений.

видео дня

Еще больше поклонников эксцентричного шеф-повара удивило его следующее заявление, в котором он намекнул, что его неприятие брака более не такое категоричное. "Я не знаю. Возможно, когда-то это произойдет. Мне кажется, что шансы есть", - размышляет Евгений Клопотенко.

Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко личная жизнь - шеф-повар рассказал о переменах / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Наталка Денисенко впервые после развода появилась на публике с Андреем Фединчиком. Бывшим супругам пришлось столкнуться на официальном мероприятии.

Также муж MamaRika, шоумен Сергей Середа, заговорил про второго ребенка после слухов о беременности певицы. Пара уже воспитывает общего сына Давида.

Читайте также:

О персоне: Евгений Клопотенко

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

18:18Война
ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

17:16Фронт
Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

17:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

Хорошие новости и поток удачи: пять знаков зодиака ждет талан 2 сентября

Последние новости

18:39

"Начнется социальный взрыв, военных не остановить": названо условие бунтов в РФ

18:18

"Украина сама виновата": Путин готовит оправдание перед новым террором

18:05

"Убило сразу, на моих глазах": Димопулос показала, в какую ситуацию попал ее сын

18:02

Передумал: Евгений Клопотенко заговорил о женитьбе и новой любви

18:01

Две приметы, которых стоит придерживаться: праздник 3 сентября

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
17:56

Картофель категорически нельзя хранить с одним овощем: в чем фатальная ошибкаВидео

17:55

Спонсирует ВСУ: Валерий Меладзе на грани потери гражданства РФВидео

17:45

Запасы уже на минимуме: цена на важный продукт резко возрастет в конце 2025-го

17:44

В каком возрасте люди самые несчастные и самые счастливые - исследование ученых удивит

Реклама
17:16

ВСУ успешно контратакуют возле крупного города: разведка оценила действия россиян

17:00

Переговоры Зеленского с лидерами Европы - названы основные темы встречи

16:59

Многие используют холодильник неправильно: какие продукты нельзя замораживатьВидео

16:25

"Великая китайская стена" по-украински - где находится самый длинный в мире домВидео

16:19

"Зазвездилась": Тина Кароль попала в скандал из-за игнорирования фанатовВидео

16:15

"У него три задачи": у Зеленского жестко отреагировали на заявления Путина в Китае

15:58

"Воплощение яда": Netflix впервые показал образ Леди Гаги в сериале "Уэнздей"

15:58

Мужчины удивятся, женщины оценят: зачем в трусах кармашек и почему он важен

15:34

В Украине ощутимо подорожает продукт первой необходимости: какие будут цены

15:11

Эрдоган поставил точку в вопросе встречи Зеленского и Путина

14:56

Самый лучший звонок будильника: идеальный вариант для бодрого утра и энергичного дняВидео

Реклама
14:49

"Трамп не обещал": аналитик объяснил, каким будет экономическое давление США на РФ

13:55

Счет за коммуналку заметно "похудеет": хитрый фокус сэкономит уйму денегВидео

13:54

Суд избирает меру пресечения убийце Парубия: первые заявления подозреваемого

13:53

Путин цинично оправдал войну в Украине и выдал порцию абсурда о НАТО и ЕСВидео

13:51

Украине предоставят гарантии безопасности, но есть нюанс: Стубб назвал условие

13:30

Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей

13:25

Женщина выбрала странное имя дочери: друзья уверены, что оно испортит жизнь ребенку

13:20

Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сытаВидео

12:59

Умер звезда "Танцующего с волками" и "Сумерек" - актер Грэм Грин

12:51

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области - там взвился украинский флаг

12:29

"Мы выросли в Украине": путинистка Лолита поменяла позицию

12:24

Пошла в школу: как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк

12:23

Будет готов к приходу гостей: рецепт вкуснейшего творожного пирога за 15 минут

12:09

Франция готовится к большой войне, больницы уже получили приказ - Le Figaro

12:08

Почему 3 сентября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:06

Россиянам упростят поездки в Китай: КНР откроет безвиз на год

11:58

"Тяжело это делать": Потап пожаловался на бюрократию в Украине

11:36

Есть что скрывать: четыре знака зодиака, у которых много секретов

11:33

"Скоро война будет": в Донецке начались серьезные баталии, в чем причина

11:33

Евровидение 2026: у украинского Национально отбора будет новый продюсер

Реклама
11:29

"Мы их разбиваем": "азовец" "Калина" рассказал о ситуации на Покровском направлении

11:25

"Пережили ужас": сын Константина Грубича раскрыл шокирующие детали ранения

11:10

Гороскоп на завтра 3 сентября: Ракам - большой успех, Весам - отличная новость

11:05

США и Китай готовят соглашение, в рамках которого определится судьба войны Украине - Клочок

11:04

В гарантиях нет смысла: экс-сотрудник СБУ сказал, что реально защитит Украину

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

10:21

Инцидент с самолетом фон дер Ляйен: момент "атаки" выбран неслучайно - Sky News

10:18

Удивительно помолодела: Галкин засветил на фото Пугачеву с подросшими детьми

10:14

После летнего провала РФ готовит новое наступление: Жданов назвал направление удара

10:06

С самого утра взрывы: Россия атакует центр Киева Шахедами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять