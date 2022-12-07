"Я не стал героем": Положинский рассказал, приходилось ли ему убивать врагов на фронте

Александр Положинский признался, приходилось ли ему убивать на фронте. Александр Положинский показал фото с боевой позиции

Александр Положинский / коллаж фото УНИАН и Instagram.com/oleksandrpolozhynskyi/

Бывший фронтмен легендарной украинской рок-группы Тартак, а ныне −боец ВСУ Александр Положинский признался своим фолловерам, приходилось ли ему лично убивать российских оккупантов. Кроме того, артист в Instagram выложил фото с боевых позиций.

"Уже больше, чем полгода, как я в ВСУ. Я не стал героем, не убил ни одного врага и на фронте был совсем чуть-чуть. Но это классное чувство – быть частью славной семьи крутых девушек и парней", — рассказал Положинский.

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

До того, в конце марта, лидер рок-группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который тоже вступил в территориальную оборону, был ранен в лицо.

Недавно на его странице в Instagram появилось фото, на котором он показал последствия ранения в близи - на щеке артиста теперь присутствует весьма заметный шрам.

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