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Сгорели все вещи: Сашко Положинский рассказал, как попал под обстрел на фронте

20 июня 2022, 14:14

Александр Положинский сразу постарался успокоить многочисленных фанатов ‒ с ним и с его побратимами все нормально. Но они остались практически без вещей.

Положинский
Александр Положинский / УНИАН и Facebook А.Положинского

Легендарный отечественный музыкант (бывший многолетний фронтмен коллектива "Тартак") Александр "Сашко" Положинский, который ушел на фронт воевать с русскими оккупантами в составе ВСУ, рассказал на своей странице в Facebook о том, как его отряд попал под жестокий обстрел врагов.

Как говорит музыкант, после попадания вражеского снаряда дотла сгорел автомобиль, в котором хранились вещи бойцов.

"Вышли слаженно и организованно, на выходе никто из наших не пострадал. Но сгорел автомобиль с вещами. У меня, да еще у многих ребят сгорело все, у других — только часть вещей. Очень пострадала также наша техника — автомобили и генераторы. Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то держится из последних сил. Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, стали пеплом", — написал Положинский.

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Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

До того, в конце марта, лидер рок-группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который тоже вступил в территориальную оборону, был ранен в лицо.

Недавно на его странице в Instagram появилось фото, на котором он показал последствия ранения в близи - на щеке артиста теперь присутствует весьма заметный шрам.

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Автор: Егор Бунин
Тартак Александр Положинский новости шоу бизнеса
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