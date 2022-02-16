Положинский подписал контракт с ВСУ, а Тополя вступил в ряды теробороны

Положинский и Тополя вступили в ряды ВСУ / Коллаж Reuters, Facebook

Бывший лидер группы Тартак Александр Положинский подписал контракт с Вооруженными силами Украины, а группа Антитела во главе с фронтменом Тарасом Тополей вступает в ряды территориальной обороны ВСУ.

Как написал Положинский на своей странице в Facebook, он должен был подписать контракт гораздо раньше, но заболел, поэтому этот шаг откладывался. Теперь музыкант - в резерве ВСУ.

"Это должно было произойти дней на 10 раньше, но неожиданная болезнь немного все отложила. Сегодня подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ. И, да, уже здоров", – поделился Положинский.

Сашко Положинский - теперь в резерве ВСУ / Фото facebook.com/sashko.polozhinsky

Теп временем украинская группа Антитела вступает в ряды территориальной обороны ВСУ. Об этом Тарас Тополя сообщил на своей странице в Facebook.

"Наша" паника "выглядит так - "Антитела" приняли решение присоединиться к территориальной обороне ВС Украины. Уже 8-й год наша цель - это мир. Ради него мы готовы дать достойный отпор каждому, кто захочет принести на наши земли войну", – сообщил лидер группы Антитела.

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"Имейте в виду, что территориальная оборона готова к сопротивлению – никакой паники, лишь уверенность в том, что все будет Украина. Слава Украине", - добавил Тополя.

Также музыкант призвал украинцев становиться на защиту государства независимо от места жительства, профессии, возраста или пола.

Музыкант пообещал опубликовать серию видео, чтобы каждый, кто решил вступить в ряды теробороны, мог сделать это максимально удобно.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал власти всех уровней присоединиться к борьбе с врагом в формировании сил территориальной обороны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что силы теробороны сформированы на 70%. Также он добавил, что в Украине формируется первая очередь сил тероборони в условиях мирного времени. В связи с этим , численность ВСУ была увеличена на 11 тысяч. В частности, 10 тысяч - силы теробороны и одна тысяча - силы спецопераций.

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