"Я не ожидала от нее такого": Вовк набросилась на Пугачеву после наезда на Ротару

Ангелина Вовк, Алла Пугачева / скриншот с видео, инстаграм Пугачевой

Российская телеведущая Ангелина Вовк в последнем интервью резко высказалась в адрес Софии Ротару, которая выступила против войны в Украине. На этом она не остановилась - следующе ее "жертвой" стала Алла Пугачева.

В программе Эмпатия Мануччи Вовк выступила с резкой критикой в адрес уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

"Она (Пугачева) позволяла себе такие вещи, которые, с моей точки зрения, считаются неприличными. В такой ситуации она должна была очень сильно подумать, прежде чем уезжать. О чем вы говорите? С каким народом (она была)? Она прекрасная актриса, великолепная певица. Она, мне кажется, совершенно не думала о людях, она думала о себе. Ну если бы она (работала) для нас, для людей, то она бы не уехала. Значит, с самого начала презирала нас за то, что мы не такие расторопные, что у нас того-этого нет, что мы не Америка. Думаю, она с самого начала была противник", - заявила Вовк, но ни словом не обмолвилась о причине побега Пугачевой из России.

Телеведущая считает Примадонну предательницей, поскольку та не выступила в поддержку войны.

"Я не ожидала от нее такого поступка. Покинуть страну, которая тебе… Ну она считает, что она сделала все, чтобы страна стала лучше. Не страна ей что-то дала, а она стране. Наверное, она решила, что уже страна не будет ей ничего больше давать и надо уезжать. Там ей как будто бы дадут", - заявила Вовк.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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