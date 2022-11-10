"Дает деньги на войну против нас": российская телеведущая в шоке от "предательства" Ротару

Ангелина Вовк вспомнила времена, когда украинские и российские звезды жили в идиллии. Она не понимает, почему все изменилось.
Российская телеведущая Ангелина Вовк возмутилась тем фактом, что певица София Ротару осуждает войну в Украине.
Отказ поддержать российских оккупантов она счиатет предательством. Вовк вспомнила времена, когда отношениях между украинскими и российскими артистами были хорошими, а теперь недоумевает, почему все изменилось.
"Мы все были одним целым. И я не слышала ни одного возражения. Я даже потом удивилась, когда узнала, что София Ротару, прошел слух, якобы дает деньги на войну против нас", - подчеркнула Вовк в интервью на канале "Эмпатия Манучи".
Ранее сообщалось, что певица София Ротару впервые открыто высказалась по поводу войны России против Украины. Певица призналась, что помогает украинским защитникам и их семьям.
Также мы писали, что ракетные удары, которые Россия нанесла по многих украинских города, не оставили равнодушной Софию Ротару.
Легендарная исполнительница на своей страничке в Instagram опубликовала несколько сторис, в которых отреагировала на военные преступления Кремля.
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