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"Дает деньги на войну против нас": российская телеведущая в шоке от "предательства" Ротару

10 ноября 2022, 10:25

Ангелина Вовк вспомнила времена, когда украинские и российские звезды жили в идиллии. Она не понимает, почему все изменилось.

Ангелина Вовк, София Ротару
Hоссийская телеведущая в шоке от "предательства" Ротару / скриншот YouTube

Российская телеведущая Ангелина Вовк возмутилась тем фактом, что певица София Ротару осуждает войну в Украине.

Отказ поддержать российских оккупантов она счиатет предательством. Вовк вспомнила времена, когда отношениях между украинскими и российскими артистами были хорошими, а теперь недоумевает, почему все изменилось.

"Мы все были одним целым. И я не слышала ни одного возражения. Я даже потом удивилась, когда узнала, что София Ротару, прошел слух, якобы дает деньги на войну против нас", - подчеркнула Вовк в интервью на канале "Эмпатия Манучи".

Ранее сообщалось, что певица София Ротару впервые открыто высказалась по поводу войны России против Украины. Певица призналась, что помогает украинским защитникам и их семьям.

Также мы писали, что ракетные удары, которые Россия нанесла по многих украинских города, не оставили равнодушной Софию Ротару.

Легендарная исполнительница на своей страничке в Instagram опубликовала несколько сторис, в которых отреагировала на военные преступления Кремля.

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Автор: Сергей Кущ
София Ротару новости шоу бизнеса
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