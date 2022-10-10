Сердце разбито: Ротару отреагировала на ракетный обстрел Украины

Ротару отреагировала на ракетный обстрел Украины / instagram.com/sofiarotaru.official/

Ракетные удары, которые Россия нанесла по многих украинских города, не оставили равнодушной Софию Ротару.

Легендарная исполнительница на своей страничке в Instagram опубликовала несколько сторис.

София Михайловна разместила фото, на которых запечатлены горящие автомобили, разрушенные дома и прочие следы российских ракетных ударов по Киеву и другим украинским городам.

В качестве комментария она оставила на одном из снимков смайл в виде разбитого сердца.

Пост Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Пост Софии Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Также мы сообщали, что певица София Ротару впервые открыто высказалась по поводу войны России против Украины. Певица призналась, что помогает украинским защитникам и их семьям.

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