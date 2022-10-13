Принципиально отказала: Кадыров хотел, чтобы Ротару спела для него в Чечне

Ротару отказалась выступать у Кадырова в Чечне / коллаж фото УНИАН , sofiarotaru.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров хотел, чтобы украинская певица София Ротару прилетела к нему, однако артистка отказала, хотя ранее постоянно выступала на праздниках Кадырова. Об этом рассказал музыкальный продюсер и бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Это произошло перед празднованием Нового года. София Ротару не согласилась лететь в Чечню даже за большие гонорары. Тогда она готовилась к празднику и уже пригласила на него свою семью. Она принципиально отказала Кадырову.

"Пригласила своих братьев, сестер – не могла покинуть семью. Была мысль вывезти всех родственников туда, но это оказалось проблематично. И София Михайловна осталась отмечать праздник дома", – сказал Сергей Лавров.

Известно, что София Ротару в 2011 году пела на праздновании 35-го дня рождения Рамзана Кадырова.

Напомним, ранее стало известно о том, что ракетные удары, которые Россия нанесла по многим украинским городам, не оставили равнодушной Софию Ротару.

Легендарная исполнительница на своей странице в Instagram опубликовала несколько сторис.

София Михайловна разместила фото, на которых запечатлены горящие автомобили, разрушенные дома и другие следы российских ракетных ударов по Киеву и другим украинским городам.

Вас также заинтересует: