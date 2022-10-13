Дамы, берегитесь: украинские военные снялись топлес, чтобы помочь ВСУ

Украинцы помогают друг другу

Австралийские пожарные на протяжении 10 лет раздеваются для специального календаря, который создается с целью собрать средства на благотворительность.

Украинские военные пошли той же дорогой и таким же способом решили собрать на амбициозную цель: одеть на зиму целый батальйон. Об этом сказано на странице объединения "Демократична Сокира" в Instagram.

"Ветеран АТО, валивший оккупантов с 2015 года, владелец барбершопа, ставший старшим сержантом взвода. Тренер по боксу, мечтающий отправить в вечный нокаут тысячи россиян. Владелец кроссфита зала, который обегал несколько военкоматов, чтобы его забрали на службу. Да юрист, который каждому кафиров дословно расскажет чья это земля! Все они разные, но хотят одного – победы, ну и чтобы котикам было тепло!" - сказано на странице.

Напомним, ранее российский оккупант 28-летний младший сержант Егор Чеботарев сдался в плен ВСУ в первом же бою. Это произошло на десятый день после того, как его мобилизовали.

Он рассказал, что на фронт мобилизованных россиян бросили без предварительной подготовки, к тому же на технике, которая сразу поломалась. Историю российского призывника рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Чеботарев прибыл в Украину даже без медицинского осмотра. Его отправили воевать с кистой в голове, судорогами и ограниченной работоспособностью.