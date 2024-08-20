Российская юмористка Клара Новикова, которая хоть и уроженка Киева, но продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, не хочет даже упоминать о зверствах российских оккупантов в ее родной стране.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Новикова сейчас участвует в квартирниках и иногда выступает с сольными концертами в Москве. Также она категорически отказывается принимать участие в шоу из-за "провокационных" тем.
"Я имею право не ездить на Донбасс, поскольку мне не 15 лет. Давайте мы не будем на эту тему разговаривать. Я живу себе тихо, занимаюсь профессией, люблю своих детей, внуков, друзей. Очень этим дорожу и своим именем тоже дорожу", — заявила Новикова.
Кто такая Клара Новикова?
Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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Отметим, Клара Новикова так и не поддержала Украину в борьбе против террористической России из-за российских оккупантов, которые приходят к ней на концерты.
А также Александр Морозов предложил Кларе Новиковой покинуть РФ из-за ее молчания на счет войны. Также любитель Путина отметил, что редко видится с Новиковой и не разговаривает с ней, поскольку не любит "непатриотов".
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