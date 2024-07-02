"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

Александр Морозов предложил Кларе Новиковой покинуть РФ из-за ее молчания на счет войны.

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Клару Новикову начали травить в РФ / коллаж: Главред, фото: vk.com/klara_novikova

Российский юморист Александр Морозов, который поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, предложил предательнице Украины Кларе Новиковой уехать их страны-оккупанта.

В комментарии для росСМИ "Абзац" Морозов заявил, что все должны поддерживать Россию "во время боевых действий" – в противном случае следует уехать.

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"Не нравится тебе страна – так вали отсюда!" - сказал путинист.

Также любитель Путина отметил, что редко видится с Новиковой и не разговаривает с ней, поскольку не любит "непатриотов".

Отметим, недавно Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны в Украине, но так и не назвала РФ агрессором. Также юмористка заявила, что она киевлянка и хочет, чтобы "похоронили оружие".

Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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