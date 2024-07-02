"Вали отсюда": Клару Новикову затравили и выдворяют из РФ

Российский юморист Александр Морозов, который поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, предложил предательнице Украины Кларе Новиковой уехать их страны-оккупанта.
В комментарии для росСМИ "Абзац" Морозов заявил, что все должны поддерживать Россию "во время боевых действий" – в противном случае следует уехать.
"Не нравится тебе страна – так вали отсюда!" - сказал путинист.
Также любитель Путина отметил, что редко видится с Новиковой и не разговаривает с ней, поскольку не любит "непатриотов".
Отметим, недавно Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны в Украине, но так и не назвала РФ агрессором. Также юмористка заявила, что она киевлянка и хочет, чтобы "похоронили оружие".
Кто такая Клара Новикова?
Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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Отметим, экс-участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая впервые за долгое время появилась в общественности. Винницкая отметила, что занимается сейчас своим благотворительным фондом, который оказывает поддержку украинским защитникам.
А также певица Камалия воссоединилась с бывшим мужем Моххамадом Захуром, чтобы присутствовать на соревнованиях дочек Арабеллы и Мирабеллы по легкой атлетике.
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