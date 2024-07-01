Куда пропала Алена Винницкая - артистка вышла на связь

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая впервые за долгое время появилась в общественности.
В выпуске передачи "Сніданок з 1+1" Алена рассказала, чем она сейчас занимается.
"Алена, ты исчезла. Это было такое осознанное решение? Чем ты занималась все это время?" – спросила у певицы ведущая Валентина Хамайко.
На что артистка ответила:
"Я исчезла из инфопространства, но я не исчезла вообще".
Винницкая отметила, что занимается сейчас своим благотворительным фондом, который оказывает поддержку украинским защитникам.
Смотрите видео интервью Алены Винницкой:
Кто такая Алена Винницкая?
Алена Винницкая - украинская певица, композитор, автор песен и телеведущая. Бывшая участница группы "ВИА Гра" (2000-2003). Ведущая программы "Звездный путь" на телеканале "Украина".
В 2014 году приняла участие в съемке для благотворительного календаря "Искренние", посвященного украинскому национальному костюму и его популяризации. Все средства от реализации календаря были переданы на помощь раненым бойцам АТО в Киевский военный госпиталь и центр волонтерства Украинского католического университета "Волонтерская Сотня".
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Также стало известно, что певица Камалия воссоединилась со своим бывшим мужем Мохаммадом Захуром в Лондоне. Артистка посетила важное мероприятие в компании экс-возлюбленного.
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