"Я его полюбила и показала свой шпагат": в России уже открыто издеваются над "певицей" Волочковой

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая выступила в поддержку войны против Украины, продолжает разочаровывать поклонников.

На своей страничке в Instagram она опубликовала репортаж СМИ о презентации своего клипа.

На мероприятие к скандальной балерине пожаловали ​​​​​Прохор Шаляпин, Эвелина Блёданс и другие российские "знаменитости".

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Сюжет о Волочковой / скриншот

Поклонники едва сдерживались, что бы как-то помягче высказаться о своей любимицы. Некоторые из них назвали событие шабашем.

"Все издеваются открыто" Изысканные мероприятия! Не смешите людей", "Господи, аватар в красном наряде. Ну это же капец, он помог решить вопрос с квартирами, а я взамен его полюбила и показала свой шпагат. Что за колхозников она тащит в свою жизнь?", "Ох, уж эти артистки! Что Бузова, что Волочкова!", "Сбор хромых, косых и горбатых", "Шутовская вакханалия. Лицедеи и лизоблюды. Бесталанный сброд", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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