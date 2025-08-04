"Я дурак": Потап назвал причину развода с женой и ошеломил подробностями

Потап винит себя в расставании.

https://stars.glavred.info/ya-durak-potap-nazval-prichinu-razvoda-s-zhenoy-i-oshelomil-podrobnostyami-10686944.html Ссылка скопирована

Потап - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

Потап рассказал о разводе с Горовой

О чем он жалеет

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, признался, почему развелся со своей первой женой Ириной Горовой.

В интервью российской актрисе Татьяне Лазарев беглец подчеркнул, что свои браки считает удачными.

видео дня

"Мы разошлись, потому что... Ну, это глубоко личная вещь. Мы очень два сильных характера. И нам все удавалось – у нас замечательных 10 лет вместе, у нас замечательная компания. Ребенок – самое главное, что у нас получилось", – сказал Потап.

Также он признался, что сохранил хорошие отношения с первой женой и даже продолжает общаться с ней.

"Время, пожалуй, было такое – разойтись. Скажем так, чтобы Ире было приятно, – мы разошлись, потому что я дурак все-таки", - добавил рэпер.

Потап создал новый проект за границей / фото: instagram.com, Потап

Потап отметил, что обе его жены повлияли на его становление, как артиста и личности. Напомним, сейчас беглец женат с украинской певицей Настей Каменских, с которой раньше пел в дуэте.

Потап / инфографика: Главред

Возвращение Потапа в Украину

Недавно Потап рассказал, что часто бывает в Украине, но не показывает это публично, также он сообщил, что 3 августа должен был приехать в Киев и даже планировал встретиться с поклонниками.

"На следующей неделе я буду. На Почтовой площади встречаемся, в 19:00, в воскресенье", - обещал беглец.

Смотрите видео интервью Потапа:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред