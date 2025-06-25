"Я был на грани": Брэд Питт впервые признался в алкоголизме

Кратко:
- Артист употреблял всё подряд, что попадалось под руку
- Сейчас Брэд Питт полностью отказался от алкоголя
61-летний голливудский актер Брэд Питт поделился самым тяжелым периодом своей жизни - алкогольной зависимостью, возникшей после развода с Анджелиной Джоли.
В интервью подкаста Armchair Expert артист признался, что тогда был эмоционально опустошен.
"Я был на грани. Мне нужно было как-то перезагрузить себя, найти внутренний баланс. Употреблял всё подряд, что попадалось под руку. Это были тяжелые времена", - вспоминает Питт.
Спасительным кругом для него стало сообщество анонимных алкоголиков.
"Я увидел, как люди открыто говорят о своих ошибках, страхах, надеждах. Они делились своей болью и при этом умели смеяться над собой. Это произвело на меня сильное впечатление", - рассказал актер.
Сейчас Брэд Питт полностью отказался от алкоголя. Вероятно, свою роль в этом сыграла и новая любовь - 32-летняя дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, с которой звезда строит новые отношения.
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Кто такой Брэд Питт?
Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".
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