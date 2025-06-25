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"Я был на грани": Брэд Питт впервые признался в алкоголизме

Виталий Кирсанов
25 июня 2025, 12:57
279
Спасительным кругом для артиста стало сообщество анонимных алкоголиков.
Брэд Питт впервые признался в алкоголизме
Брэд Питт впервые признался в алкоголизме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Артист употреблял всё подряд, что попадалось под руку
  • Сейчас Брэд Питт полностью отказался от алкоголя

61-летний голливудский актер Брэд Питт поделился самым тяжелым периодом своей жизни - алкогольной зависимостью, возникшей после развода с Анджелиной Джоли.

В интервью подкаста Armchair Expert артист признался, что тогда был эмоционально опустошен.

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"Я был на грани. Мне нужно было как-то перезагрузить себя, найти внутренний баланс. Употреблял всё подряд, что попадалось под руку. Это были тяжелые времена", - вспоминает Питт.

Спасительным кругом для него стало сообщество анонимных алкоголиков.

"Я увидел, как люди открыто говорят о своих ошибках, страхах, надеждах. Они делились своей болью и при этом умели смеяться над собой. Это произвело на меня сильное впечатление", - рассказал актер.

Сейчас Брэд Питт полностью отказался от алкоголя. Вероятно, свою роль в этом сыграла и новая любовь - 32-летняя дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, с которой звезда строит новые отношения.

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Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли спровоцировала слухи о помолвке.

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Кто такой Брэд Питт?

Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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