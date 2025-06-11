Брэд Питт прекращает все отношения со своими двумя детьми - СМИ

Кратко:
- 21-летний сын Питта, Пакс, много раз попадал в ДТП
- 18-летняя дочь Шайло в прошлом году отказалась от фамилии актера
Голливудский актер Брэд Питт теряет связь со своими двумя детьми. Об этом пишет издание Mirror.
Кинозвезда хочет разорвать отношения с сыном Паксом, которому сейчас 21 год. Не секрет, что парень много раз попадал в ДТП за выходки на дороге и у него были конфликты с отцом.
"Инсайдер утверждает, что Брэд "считает свои отношения с Паксом неисправимыми". Актера больше не волнует, "что Пакс делает или не делает", - пишут СМИ.
Также известно, что 18-летняя дочь Шайло в прошлом году отказалась от фамилии актера, из-за чего Брэд был сильно расстроен. Сейчас они не поддерживают общение. Кстати, по словам, инсайдеров, Питт называет виновной в сложных отношениях с детьми свою бывшую жену Анджелину Джоли.
"Брэд обвиняет Анджелину в испорченных отношениях с детьми. Однако другой источник утверждает, что он просто "продолжает играть роль жертвы", - пишут СМИ.
К слову, одна из самых известных пар в мире Питт и Джоли подала на развод в 2019 году. Они прожили вместе 5 лет и после расторжения брака долгое время скандально выясняли отношения. У экс-супругов есть 6 детей: близнецы Вивьен и Нокс, дочери Шайло и Захара и сыновья Пакс и Мэддокс.
Сейчас актер уже не одинок. Он живет в Лос-Анджелесе со своей новой девушкой - 32-летней Инес де Рамон.
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Кто такой Брэд Питт?
Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".
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