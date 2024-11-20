"Я бы ему кое-что ампутировала": Лолита набросилась на россиянина и дружка Киркорова

Певица Лолита Милявская разозлилась на пластического хирурга.

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Лолита Милявская обиделась на хирурга / коллаж: Главред, фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya?locale=ru_RU

Коротко:

Лолита считает Хайдарова коновалом

Она говорит, что даже не пошла бы к нему на депиляцию

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает страшное полномасштабное вторжение РФ в Украину, вызверилась на "страшно" популярного пластического хирурга в России - Тимура Хайдарова и дружка путиниста Филиппа Киркорова.

Вокруг него в террористической России буквально ходят легенды. Одним он удачно пришил ягодицы и мышцы, а другие не могут отойти от операции по увеличению груди.

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По ее словам, которые цитирует пропагандистский российский ресурс МузТВ, она бы ни при каких условиях бы не пошла к печально известному врачу. Когда она узнала, что благодаря Киркорову и наращиванию мышц, ему снова разрешили открыть клинику, то буквально озверела. Так, она призналась, что не следила за последними новостями, поэтому не знала, что хирургу разрешили снова открыть клинику "после всего, что было".

Лолита уверена: "Надо не иметь голову, чтобы пойти к Хадарову даже вырывать волосы из носа. Даже на эпиляцию нельзя туда ходить. Потому что для меня это даже не врач", - сетует она.

Она даже называет Хайдарова "мясником". "Я видела следы его операций, простите, в гримерке у коллег — после этого я бы ему ампутировала ну... что-то другое", — возмущается Милявская.

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Как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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