"Я больше никого не встречу": Вера Брежнева впервые рассказала о разводе с Меладзе

Кратко:
- Вера Брежнева впервые заговорила о разводе с Меладзе
- Певица рассказала, как прожила сложный период
Украинская популярная певица Вера Брежнева рассказала, что чувствовала, когда разводилась с российским композитором Константином Меладзе, который молчит о войне в Украине.
Как рассказала певица в интервью Рамине Эсхакзай, она находилась в ужасном состоянии во время развода с композитором. Отметим, Брежнева не смогла сдержать слез при воспоминаниях.
"Когда разводилась, то я думала, что все, мне 40, я больше никого не встречу, я никому не буду нужна, я слишком стара для отношений. Я не знала, смогу ли я влюбиться. Но это все нужно было прожить", - призналась звезда.
Все же певица рассказала, что справилась с тем сложным периодом и смогла побороть навязчивые мысли.
"Хочу сказать всем, кто проходит развод или просто расставание после долгих лет, - это сразу не идти в новые отношения. Нужно, чтобы прошло время. Дать себе время прийти в себя. Неважно, кто был инициатором разрыва, - для двух сторон это все равно процесс. Я рада, что в этот сложный этап максимально себе помогла. Могу сказать, что в 40 лет развод - это не конец жизни", - подытожила Вера.
Смотрите видео интервью Веры Брежневой:
Вера Брежнева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.
А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.
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Кто такая Вера Брежнева?
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
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