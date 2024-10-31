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"Вызов принят": Евгений Клопотенко заключил пари с Валерием Залужным

Элина Чигис
31 октября 2024, 11:36
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Евгений Клопотенко показал общее фото с Валерием Залужным.
Валерий Залужный, Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко увиделся с Валерием Залужным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Залужный, Евгений Клопотенко

Вы узнаете:

  • Клопотенко встретился с Залужным в Лондоне
  • Кулинар заключил пари с послом

Украинский известный шеф-повар Евгений Клопотенко встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Встреча произошла в Лондоне во время благотворительного ужина в поддержку украинских военных.

Как сообщил Клопотенко на своей странице в соцсетях, он заключил пари с Залужным.

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Оказывается, посол не любит борщ, а вот шеф-повар пообещал изменить его отношение к традиционному украинскому блюду.

"Мы заключили пари, что я это изменю. Так что следите за новостями в этом деле. Не знаю, справлюсь ли я за 80 дней... Господина Валерия в борщ теперь должен влюбить. Вызов принят", - написал Клопотенко.

евгений клопотенко инфографика
Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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Как сообщил Главред, композитора Константина Меладзе и его брата певца Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ. Глава ФПБК страны-террориста РФ Виталий Бородин заявил, что у Меладзе нет четкой позиции насчет вторжения РФ в Украину.

А также на сольном концерте в Москве Ани Лорак перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают. Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.

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