"Вызов принят": Евгений Клопотенко заключил пари с Валерием Залужным

Евгений Клопотенко показал общее фото с Валерием Залужным.

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Евгений Клопотенко увиделся с Валерием Залужным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Залужный, Евгений Клопотенко

Вы узнаете:

Клопотенко встретился с Залужным в Лондоне

Кулинар заключил пари с послом

Украинский известный шеф-повар Евгений Клопотенко встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Встреча произошла в Лондоне во время благотворительного ужина в поддержку украинских военных.

Как сообщил Клопотенко на своей странице в соцсетях, он заключил пари с Залужным.

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Оказывается, посол не любит борщ, а вот шеф-повар пообещал изменить его отношение к традиционному украинскому блюду.

"Мы заключили пари, что я это изменю. Так что следите за новостями в этом деле. Не знаю, справлюсь ли я за 80 дней... Господина Валерия в борщ теперь должен влюбить. Вызов принят", - написал Клопотенко.

Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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