"Вызов принят": Евгений Клопотенко заключил пари с Валерием Залужным

Вы узнаете:
- Клопотенко встретился с Залужным в Лондоне
- Кулинар заключил пари с послом
Украинский известный шеф-повар Евгений Клопотенко встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Встреча произошла в Лондоне во время благотворительного ужина в поддержку украинских военных.
Как сообщил Клопотенко на своей странице в соцсетях, он заключил пари с Залужным.
Оказывается, посол не любит борщ, а вот шеф-повар пообещал изменить его отношение к традиционному украинскому блюду.
"Мы заключили пари, что я это изменю. Так что следите за новостями в этом деле. Не знаю, справлюсь ли я за 80 дней... Господина Валерия в борщ теперь должен влюбить. Вызов принят", - написал Клопотенко.
Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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