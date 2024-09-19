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"Моложе и красивее": Валерий Залужный показал, как сейчас выглядит

Элина Чигис
19 сентября 2024, 12:44
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Поклонники засыпали комплиментами Залужного в комментариях.
Валерий Залужный
Валерий Залужный показал новое фото / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi/

Посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный решил поменять главное фото на своей странице в Facebook, опубликовав новый портрет.

Подписчики Залужного оценили его снимок и уже поставили более 15 тысяч лайков, а также написали множество похвальных комментариев. Посол показался в белой рубашке, синем пиджаке и галстуке в тон.

видео дня

"Красавец и гордость всей Украины";

"Йоу, вы все моложе и красивее! Воздух Альбиона явно пошел вам на пользу, выглядите бодрым и готовым побеждать! Как всегда – наш, мощный! Атаман Валерий Залужный!!!";

"Пусть исполнятся все ваши замыслы и мечты, господин Генерал!", - написали в комментариях.

Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

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