Выяснилось, сколько заплатят Джамале за выступление на Крымской платформе

Сколько заплатят Джамале за выступление на Крымской платформе / Instagram

Государственное предприятие "Государственная театрально-зрелищное агентство" 16 августа сообщило о намерении заключить соглашение с физическим лицом-предпринимателем Сусаной Алимовной Джамаладиновой.

Контракт был заключен на выступление певицы Джамалы во время проведения учредительного саммита Крымской платформы, который состоится 23 августа в киевском концертно-выставочном центре Парковый. Стоимость контракта составляет 337,4 тыс. грн, сообщает Главком со ссылкой на ProZorro.

Джамала является украинской певицей крымскотатарского происхождения. В 2016 году она выиграла конкурс Евровидение, который проходил в Стокгольме. Ее песня "1944" посвящена сталинской депортации крымских татар. На написание этой песни певицу вдохновила рассказ ее бабушки.

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Родители Джамалы до сих пор живут на аннексированом Россией полуострове Крым.

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Крымская платформа - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая объявил о том, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. Участники мероприятия обсудят вопросы деоккупации Крыма.

Представитель президента в автономной республике Крым Антон Кориневич заявлял, что по итогам Крымской платформы делегаты подпишут декларацию, в которой будут зафиксированы дальнейшие действия, направленные на возвращение Крыма в состав Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба 28 июля сказал, что документ, который должны подписать участники саммита по Крыму, уже почти согласовали.

Так называемый "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Крыма при президенте РФ" Георгий Мурадов заявил, что Россия должна привлечь к ответственности участников Крымской платформы за якобы "посягательство" на территориальную целостность РФ.